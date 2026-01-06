Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı'nda sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, Türkiye'nin ihracatta ulaştığı rekor seviyelere dikkat çekti.

İSTANBUL (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı desteğiyle Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) iş birliğinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı'nı ziyaret etti. Bakan Bolat, yaklaşık 500 yerli ve yabancı firmanın katıldığı fuarda stantları gezerek sektör temsilcileriyle görüştü.

Türkiye'nin halı üretimi ve ihracatında küresel ölçekte güçlü bir konumda bulunduğunu vurgulayan Bolat, tekstil, hazır giyim ve halı sektörlerinin 2025 yılında 31 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Isparta'dan Hereke'ye, Gaziantep'ten Anadolu'nun dört bir yanına uzanan köklü üretim geleneğinin bu başarının temelini oluşturduğunu ifade etti. Bakan Bolat, 2025 yılı Aralık ayında 26 milyar 434 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat rekorunun kırıldığını, yıl genelinde ise 273,4 milyar dolarlık mal ihracatıyla yıllık rekorun yenilendiğini hatırlattı. Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatında yaklaşık 400 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Bolat, ülkenin ihracatta üst lige yükseldiğini söyledi.

Küresel belirsizliklere ve artan korumacılık eğilimlerine rağmen elde edilen bu başarının, ihracatçıların rekabet gücü ve üretim kabiliyetinin açık göstergesi olduğunu vurgulayan Bolat, markalaşma, tasarım, AR-GE ve sürdürülebilirlik odaklı politikalarla sektörün daha da ileri taşınacağını kaydetti.

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, üretim ve ihracat gücünü artırmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara ve ihracatçılara teşekkür etti.