Varna Ticaret Forumu'nda konuşan T.C. Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ticaret hacminin 2025'in ilk 11 ayında yüzde 17,4 artarak 8,2 milyar euroya ulaştığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Prestige Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu tarafından düzenlenen Varna Ticaret Forumu, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ticari ilişkilerin geleceğini ele aldı. Event Center LOTUS'ta gerçekleştirilen foruma Türkiye, Bulgaristan, Ukrayna ve Kazakistan'dan çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı.

Forumun açılış konuşmasını yapan T.C. Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini vurguladı. Bulgaristan İstatistik Enstitüsü verilerini paylaşan Orkun, 2025 yılının ilk 11 ayında ticaret hacminin yüzde 17,4 artarak 8,2 milyar euroya ulaştığını belirtti. Orkun, yeni ticaret hedefinin 10 milyar euro olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Bulgaristan'ın en önemli ticaret ortaklarından biri olduğuna dikkat çeken Orkun, ülkede 3 bin 600'den fazla Türk sermayeli firmanın faaliyet gösterdiğini, Türk yatırımlarının toplam tutarının yaklaşık 2,7 milyar euroya ulaştığını ifade etti. Türk girişimcilerin Bulgaristan'da yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağladığını belirten Orkun, lojistik açıdan da Bulgaristan'ın kritik bir geçiş noktası olduğunu ve yılda yaklaşık 1,5 milyon TIR'ın bu güzergâhı kullandığını kaydetti.

Tarım ve sanayi alanındaki iş birliği fırsatlarına da değinen Orkun, Bulgaristan topraklarının yüzde 50'sinin tarıma elverişli olduğunu belirterek, Türkiye'deki Organize Sanayi Bölgeleri ile Bulgaristan'daki teknoloji parkları arasında iş birliklerinin artırılacağını açıkladı.

Forum kapsamında Varna ve Shumen bölgelerinden firmalar ile Türkiye'nin farklı sektörlerinden önde gelen şirketler bir araya geldi. Toplantıya Aram Grup, Pirim Gıda, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Çağrı Elektrik, Uyumsoft, Ser Rezistans ve Assos Yapı başta olmak üzere çok sayıda şirketin yönetici ve temsilcileri katıldı.

Forumun kapanışında konuşan Prestige Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu Başkan Vekili Yılmaz Gözcü ise Bulgaristan'daki yatırım fırsatlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Gözcü, önümüzdeki dönemde yeni iş birliklerini teşvik edecek farklı konseptlerde organizasyonlar düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.