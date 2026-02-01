İZMİR (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptığı İzmir'de, gün boyu etkili olan sağanak nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle alarm durumuna geçti. Kent genelinde yol ve kavşaklarda su birikmeleri ile ev ve iş yerlerine yönelik su baskını ihbarları artarken, ekipler gelen çağrılara eş zamanlı müdahalelerde bulundu.

Meteoroloji ölçüm istasyonlarından alınan verilere göre, metrekareye düşen yağış miktarı Çeşme'de 35,4 kilogram, Karaburun'da 28,6 kilogram, Urla'da 23,5 kilogram, Kemalpaşa'da 20,8 kilogram, Aliağa ve Buca'da 20,6 kilogram, Konak'ta ise 18,2 kilogram olarak ölçüldü. Yağışlarla birlikte saat 17.00'ye kadar 153 ve 185 Çağrı Merkezlerine toplam 187 su baskını ihbarı ulaştı. En fazla ihbarın Çeşme ve Bornova ilçelerinden geldiği bildirildi.

AKOM'DA KRİZ MASASI KURULDU

Turuncu alarm sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bünyesinde kriz masası oluşturuldu. Kriz masasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hakan Uzun, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Onur Demirci, Afet İşleri Dairesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz ve ilgili birimlerin yöneticileri yer aldı. Sahadan gelen anlık bilgiler doğrultusunda ekipler yönlendirilerek olası tüm risklere karşı önlem alındı.

Kriz masası toplantılarını takip eden Dr. Hakan Uzun, 'Turuncu alarm üzerine tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımızdan mümkün olduğunca trafiğe çıkmamalarını, dere yatakları ve su baskını riski olan alanlardan uzak durmalarını rica ediyoruz' dedi. Uzun, olumsuz durumlarda 153 ve 112 hatlarının kullanılabileceğini vurguladı.

ULAŞIMDA AKSAMAYA İZİN VERİLMEDİ

Kent genelinde yaşamın aksamaması için ana arterler, alt geçitler ve kavşaklarda ekipler yoğun mesai harcadı. Anlık müdahalelerle trafik akışı sağlanırken, şehirlerarası ulaşımın kesintiye uğramaması için İzmir'i çevre illere bağlayan ana güzergâhlarda ekipler hazır bekletildi. Şu an itibarıyla kent genelinde trafiğe kapalı ana arter bulunmadığı bildirildi.

Yağış şiddetinin azalmasıyla birlikte merkez ilçelerde göllenme yaşanan alanlarda su tahliye çalışmaları tamamlandı. Yapılan müdahaleler sonrası derelerin akışı normale döndü. Tahtalı Barajı'na su taşıyan Develi Çayı'nın yeniden akmaya başlamasıyla birlikte havzada yüzeysel akışın arttığı belirtildi.

Su baskını ve taşkın riski taşıyan noktalar önceliklendirilerek ekipler özellikle Kemeraltı Havra Sokağı, Uzundere Otoban Çıkışı, İsmail Sivri Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Bornova Kemalpaşa Caddesi, Menderes Maydanos Koyu ve Menemen Novada AVM çevresinde yoğun çalışma yürüttü.

İlçelerde ise yol göçükleri, heyelan ve çukur oluşan alanlarda güvenlik önlemleri alınarak temizlik ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Bornova, Bayındır, Ödemiş, Aliağa, Urla, Dikili ve Menemen'de birçok noktada yollar yeniden ulaşıma açıldı.

TAHTALI BARAJI'NDA SINIRLI ARTIŞ

Son yağışların ardından Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 6,13'e yükseldi. Yetkililer, artışın olumlu olmakla birlikte İzmir'in uzun vadeli su ihtiyacı için yeterli olmadığını, baraj havzasına düzenli ve sürekli yağışların önem taşıdığını vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağışların etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı sahadaki çalışmaların ve anlık bilgilendirmenin devam edeceğini bildirdi.