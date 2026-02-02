Bursa Gemlik Serbest Bölgesi'nde üretilen ve hem karada hem de su üzerinde ilerleyebilen amfibik özel arazi aracı, bir yıl önce ilk kez GazeteABC tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. Bugün gelinen noktada proje, ihracat ve stratejik kullanım boyutuyla yeni bir aşamaya taşındı.

BURSA (İGFA) - İnterlink Şirketler Grubu Başkanı, Türk iş insanı Bessam Yıldırım, söz konusu aracın Birleşik Arap Emirlikleri bayiliğini alarak Orta Doğu pazarında kapsamlı bir tanıtım süreci yürüttü. Yıldırım, aracı iş dünyası, kamu kurumları ve bakanlıklar düzeyinde farklı platformlarda tanıttı.

MİLLİ VE SİVİL SAVUNMA ALANLARINDA DEĞERLENDİRİLİYOR

Edinilen bilgilere göre, Türkiye'de üretilen bu amfibik araç, Birleşik Arap Emirlikleri'nde özellikle milli savunma ve sivil savunma alanlarında değerlendiriliyor. Bu kapsamda BAE'li yetkililer, aracı yakından incelemek ve test sürüşü yapmak üzere Bursa'ya geliyor.

Ziyaret sırasında aracın arazi performansı, su geçiş kabiliyeti, manevra yeteneği ve görev uyarlanabilirliği detaylı biçimde test edilecek. Testlerin ardından tedarik, ihracat ve uzun vadeli iş birliği seçeneklerinin masaya yatırılması bekleniyor.

BİR YIL ÖNCE ÜRETİM, BUGÜN İHRACAT

GazeteABC'nin bir yıl önce duyurduğu üretim haberi, bugün ihracat süreci ve uluslararası ilgiyle somut bir noktaya ulaştı. Projenin ihracat boyutunun ele alındığı bu yeni gelişmenin de ilk kez yine GazeteABC tarafından kamuoyuna duyurulması, sürecin medya takibi açısından dikkat çekti.

BURSA'DAN KÖRFEZ'E STRATEJİK AÇILIM

Sanayi çevreleri, Bursa merkezli bu üretimin yalnızca ticari değil, stratejik ve jeopolitik bir değer taşıdığına işaret ederken; BAE'den gerçekleşecek test ziyaretinin, Türkiye'nin yerli ve katma değerli üretiminin Körfez pazarındaki konumunu güçlendireceğini vurguluyor.