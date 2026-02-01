İZMİR (İGFA) - İzmir'de etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgârla birlikte deniz seviyesi dalgalanmaları yaşanırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri Bostanlı, Pasaport ve Alsancak Kordon başta olmak üzere kritik noktalarda anlık izleme ve müdahale çalışmalarını sürdürüyor. İZSU ekipleri Kordon'da deniz kotunun yükselmesi nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı sahada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İzmir genelinde etkisini artıran yağış ve olumsuz hava koşullarına karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle sahada görev yapıyor.

Olası su baskınları, deniz kaynaklı birikintiler ve ulaşım aksamalarının önüne geçmek amacıyla denizle ilişkili bölgelerde kontroller sıklaştırılırken, Bostanlı ve Pasaport ile Alsancak Kordon çevresi yakından izleniyor. İZSU ekipleri, deniz kotunun yükselmesi nedeniyle yolda biriken suların denize deşarj edilememesi üzerine, deniz seviyesi normale dönene kadar çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

SU BİRİKİNTİLERİNE ANINDA MÜDAHALE

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışın etkisini artırdığı saatlerde Bostanlı ve Pasaport'ta su tahliyesi, drenaj kontrolü ve çevresel güvenlik çalışmalarını eş zamanlı olarak yürüttü. Su birikme riskine karşı mazgal ve ızgaralar kontrol edilirken, gerekli görülen noktalarda temizlik ve açma çalışmaları gerçekleştirildi. Olası taşkın ve birikintilerin ulaşımı ve yaya güvenliğini olumsuz etkilememesi için ekipler sahada teyakkuz halinde görev yaptı. Öte yandan kuvvetli rüzgâr ve meteorolojik koşulların etkisiyle Alsancak Kordon'da deniz seviyesinde olağan dışı yükselme ve çekilme yaşandı. Gel-git benzeri dalgalanma sonucu sahil bandında oluşan geçici su birikintilerine İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri vidanjörler ve mobil tahliye araçlarıyla anında müdahale etti. Yaya alanları ve kaldırımlarda biriken deniz suyu kontrollü şekilde tahliye edilirken, sahil hattındaki rögar ve ızgaralar da kontrol edilerek altyapı sistemlerinin sağlıklı çalışması sağlandı.

TAŞKINLARA KARŞI 250 MİLYON LİRALIK YATIRIM SÜRÜYOR

İZSU Genel Müdürlüğü ayrıca Alsancak bölgesinde 250 milyon liralık yatırımla, deniz yükselmesi ve aşırı yağışlardan kaynaklanan taşkınları önlemek amacıyla Alsancak, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerinde 1 kilometre atık su, 6 kilometre yağmur suyu hattı ve 5 terfi merkezini de hayata geçiriyor. Bunun yanında GDZ Elektrik firması da bölgenin tamamında elektrik hatlarının yenilenmesi için çalışma sürdürüyor. Elektrik firmasının çalışmasını tamamlamasının ardından bölge genelinde asfaltlama çalışması da yapılacak.