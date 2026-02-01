BTSO Başkanı İbrahim Burkay, TEKNOSAB Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşundan itibaren bir yılda TL bazında yüzde 126, dolar bazında yüzde 86 değer kazandığını açıkladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin ilk yüksek teknolojili organize sanayi bölgesi TEKNOSAB'da hayata geçirilen TEKNOSAB Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kısa sürede önemli bir başarıya imza attığını söyledi. Ekim 2024'te kurulan fonun, bir yıl gibi kısa bir sürede TL bazında yüzde 126, dolar bazında ise yüzde 86 değer kazandığını belirten Burkay, yatırımcılarına güçlü bir reel getiri sağlandığını ifade etti.

TEKNOSAB Lojistik Teknopark'ın Türkiye'nin lojistik alanındaki en stratejik yatırımlarından biri olduğunu vurgulayan Burkay, proje kapsamında klasik lojistik faaliyetlerin ötesine geçildiğini söyledi. Antrepo, soğuk hava depoları, e-ticarete yönelik yapay zekâ destekli akıllı depolama sistemleri ve veri merkezlerine altyapı sağlayacak fonksiyonel bir kompleks kurduklarını kaydeden Burkay, merkezin enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağını belirtti.

Projenin konum avantajlarına da dikkat çeken Burkay, otoyol, demiryolu ve liman bağlantılarıyla TEKNOSAB Lojistik Teknopark'ın Türkiye'nin en önemli lojistik merkezlerinden biri olacağını ifade etti. Altyapı çalışmalarının sona yaklaştığını belirten Burkay, ihale sürecinin ardından inşaatın 2026 yılının ilk çeyreğinde başlayacağını ve 18-24 ayda tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Fonun yatırımcı yapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Burkay, TEKNOSAB Lojistik Teknopark GSYF'nin katılımcı sayısı açısından Türkiye'nin ilk üç fonu arasında yer aldığını, büyüklük bakımından ise dokuzuncu sırada bulunduğunu söyledi. BTSO'nun 615 üyesinin projede yatırımcı ve ortak olarak yer aldığını belirten Burkay, KOBİ'lerden büyük sanayi kuruluşlarına uzanan bu kapsayıcı yapının Türkiye'de benzeri olmayan bir iş birliği modeli olduğunu vurguladı.

Yeni ekonomi ve küresel dönüşüm sürecine de değinen Burkay, ölçek ekonomisinin artık zorunlu hale geldiğini belirterek, girişim sermayesi yatırım fonlarının bu süreçte kritik bir rol üstlendiğini ifade etti. TEKNOSAB Lojistik Teknopark projesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile örtüştüğünü kaydeden Burkay, projenin sahadaki en somut örneklerden biri olduğunu dile getirdi.

Burkay ayrıca, TEKNOSAB Lojistik Teknopark GSYF'nin ardından şehir fonu çalışmalarına da başladıklarını belirterek, bu fon aracılığıyla yeni girişimlerin ve yenilikçi projelerin destekleneceğini sözlerine ekledi.