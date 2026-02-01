Ege Bölgesi, 2025 yılında Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatından yüzde 21 pay alarak liderliğini sürdürdü. Su ürünleri, hububat ve kuru meyve sektörleri öne çıktı.

İZMİR (İGFA) - Ege Bölgesi, 2025 yılında Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatında yüzde 21 pay alarak lider konumunu korudu. Bölgenin tarım ihracatında ilk üç sırayı su ürünleri ve hayvansal mamuller, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve kuru meyve sektörleri aldı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 2025'te ihracatını yüzde 6 artırarak 1 milyar 880 milyon dolardan 1 milyar 999 milyon dolara yükseltti. Sektör, 2 milyar dolar sınırına yaklaşarak Ege Bölgesi'nin ihracat şampiyonu oldu. Balıkesir, Aydın, Muğla ve Uşak'ta en fazla ihracat yapan tarım sektörü olma başarısını gösterdi.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü, ihracatını yüzde 27 artırarak 889 milyon dolardan 1 milyar 128 milyon dolara çıkardı ve kuru meyve sektörünü geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Bu artış oranıyla Ege'de ihracatını en fazla artıran tarım sektörü oldu.

İklim krizinden etkilenen kuru meyve sektörü ise ihracatını yüzde 3 düşüşle 1 milyar 123 milyon dolardan 1 milyar 87 milyon dolara geriletmesine rağmen 1 milyar dolar barajının üzerinde kalmayı başardı. Kuru meyve sektörü Manisa ve Aydın'da liderliğini sürdürdü.

İZMİR BÖLGE İHRACATININ YÜZDE 58'İNİ TEK BAŞINA YAPTI

İzmir, 4 milyar 401 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatıyla Ege Bölgesi toplamının yüzde 58'ini tek başına gerçekleştirdi. İzmir'de hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü, yüzde 36 artışla 760 milyon dolara ulaşarak beşinci sıradan zirveye yükseldi. Tütün sektörü 704 milyon dolarla ikinci, kuru meyve sektörü ise 649 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

MUĞLA'DAN TARİHİ REKOR

Muğla, 2025'te tarım ürünleri ihracatını yüzde 20 artırarak 1 milyar 73 milyon dolara taşıdı ve tarihinde ilk kez 1 milyar dolar barajını aştı. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 992 milyon dolarlık ihracatla Muğla'nın tarım ihracatının yüzde 92'sini oluşturdu.

Manisa, 2025'te 991 milyon dolarlık tarım ihracatı gerçekleştirirken, kuru meyve sektörü 239 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu. Denizli, tarım ihracatını 365 milyon dolara çıkararak yıl boyunca günlük ortalama 1 milyon dolarlık ihracat yaptı. Aydın ise 322 milyon dolarlık ihracatla öne çıkarken, kuru meyve sektörü 166 milyon dolarlık katkı sağladı.

BALIKESİR'DE SERT DÜŞÜŞ

Balıkesir'in tarım ürünleri ihracatı, zeytin ve zeytinyağı sektöründeki yüzde 77'lik düşüş nedeniyle yüzde 20 gerileyerek 252 milyon dolara düştü. Buna rağmen su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 153 milyon dolarla ilin ihracatında ilk sıradaki yerini korudu.

Uşak 76 milyon dolar, Afyonkarahisar yüzde 15 artışla 52 milyon dolar, Kütahya ise yüzde 12 artışla 17 milyon dolarlık tarım ihracatı gerçekleştirdi.