Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK)'nun 2026 yılının ikinci toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin güçlü makroekonomik göstergelerle yoluna devam ettiğini ve 2026'da enflasyonla mücadele ile yeşil-dijital dönüşümün öncelik olacağını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), 2026 yılının ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye'nin izleyeceği politika ve stratejiler masaya yatırıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025'te uygulanan ekonomik programın olumlu sonuçlarının makroekonomik ve finansal göstergelerde net şekilde görüldüğünü ifade etti.

Yılmaz, 2025'te öne çıkan gelişmelere dikkati çekerek, 'İşsizlik oranı 2005'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Cari denge, güçlü ihracat ve turizm gelirleriyle sürdürülebilir seviyelerde kaldı. Merkez Bankası rezervleri tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdirildi. Ülke risk primi (CDS) gerileyerek dış borçlanma maliyetlerini düşürdü. Deprem harcamalarına rağmen mali disiplin korundu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Dezenflasyon süreci devam ederken enflasyon beklentilerinde iyileşme görüldü' diyerek paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı önceliklerini ise şu başlıklar altında özetledi:

Enflasyonla mücadelede çok boyutlu ve kararlı politikalar

Yeşil ve dijital dönüşümün kalkınma politikalarının odağında tutulması

Kritik alanlarda yapısal reformlarla verimlilik ve rekabet gücünün artırılması

Avrupa Birliği başta olmak üzere ticaret ortaklarıyla ilişkilerin güçlendirilmesi

Ürün ve pazar çeşitliliği ile sanayinin teknolojik dönüşümünün hızlandırılması

Katma değerli üretim ve ihracatın öncelikli hedef olarak belirlenmesi

Toplantıda, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin öngörülebilirliği güçlendiren kararlı politikalarla yoluna devam edeceği, yeni risklere karşı gerekli tedbirlerin alınacağı ve ortaya çıkan fırsatların değerlendirileceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda dengeli büyüme perspektifi ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.