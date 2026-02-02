Kredi koşullarında iyileşme olması halinde sıfır araç piyasası sektöründe satışlar 2026 yılında 1,5 milyon adede yaklaşabilir. Sektör temsilcileri, yılın ikinci yarısından itibaren ivmelenme beklediklerini aktardı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye otomotiv pazarı, son iki yılda kırdığı rekorlarla geçici bir yükselişin ötesine geçerek, yüksek hacimli ve kalıcı bir denge dönemine girdi.

Sektör temsilcilerinden Muhammed Ali Karakaş, 2025 yılı verilerini değerlendirerek, '2026'nın ana kelimesi denge. Ne fiyat köpüğü ne talep çöküşü. Otomotivde kazanan artık en hızlı satış yapan değil, stratejik karar verebilen olacak.' dedi.

2025 yılında Türkiye'de 1 milyon 381 bin 755 sıfır araç satışı gerçekleşirken, ikinci el pazarında 9 milyon 423 bin 68 araç el değiştirdiğini kaydeden Karakaş, 'Her 1 sıfır araca karşılık yaklaşık 6,8 ikinci el araç devri yapıldı. 2026'da bu oranın benzer seviyelerde olmasını öngörüyoruz; sıfırda 1,5 milyon, ikinci elde 11 milyon araç satışı bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

İkinci el satışların yüzde 55'ini 2015 ve altı model araçlar oluştururken, 2022-2025 model araçlar satışların sadece yüzde 18,16'sını, 2019-2021 modeller yüzde 11,96'sını ve 2016-2018 modeller yüzde 14,14'ünü oluşturdu.

Karakaş, 2025'te hem sıfır araç satışlarının yüzde 10'un üzerinde, ikinci el pazarının ise yüzde 6-7 oranında büyümesinin, talebin geri çekilmediğini, ancak tüketici tercihlerinin şekil değiştirdiğini gösterdiğini belirtti. Faiz oranları, vade süreleri ve kredi limitlerinin tüketici kararlarını belirleyen en önemli unsurlar hâline geldiğini vurgulayan Karakaş, 'Türkiye'de otomobil artık ertelenebilir bir harcama değil, zorunlu bir ihtiyaç. Kredi koşulları iyileştiğinde talebin gücünü net biçimde göreceğiz.' dedi.

2026'yı 'patlama yılı' olarak değil, sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir yıl olarak tanımlayan Karakaş, 'Otomotiv sektörü artık daha olgun, bilinçli ve sürdürülebilir bir yapıya geçiyor. Bu da tüketici için sağlıklı bir otomobil piyasası demek.' ifadelerini kullandı.