Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı Ocak 2026 dış ticaret verilerine göre ihracat yıllık bazda yüzde 3,9 azalırken, ithalat yüzde 0,03 artış gösterdi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,9'a geriledi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Ocak 2026 dönemine ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, 2026 yılı Ocak ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 azalarak 20 milyar 328 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 0,03'lük sınırlı bir artışla 28 milyar 681 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında dış ticaret hacmi yüzde 1,7 azalışla 49 milyar 9 milyon dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2,9 puan düşerek yüzde 70,9 seviyesine indi. Enerji hariç tutulduğunda bu oran yüzde 82,3; enerji ve altın hariç tutulduğunda ise yüzde 87,3 olarak kaydedildi.

YILLIK DÖNEMDE İHRACAT VE İTHALAT ARTIŞTA

2025 yılı Şubat - 2026 yılı Ocak dönemini kapsayan son 12 aylık veriler ise yıllık bazda artışa işaret etti. Bu dönemde ihracat yüzde 3,7 artışla 272 milyar 529 milyon dolara, ithalat ise yüzde 5,5 artarak 365 milyar 379 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 4,7 artışla 637 milyar 908 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA ÇİN İLK SIRADA

Ocak ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 780 milyon dolar), ABD (1 milyar 224 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 205 milyon dolar) oldu. İhracatta ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47,8 olarak hesaplandı.

İthalatta ise Çin 4 milyar 283 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Çin'i Rusya (2 milyar 942 milyon dolar) ve ABD (2 milyar 871 milyon dolar) izledi. İlk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 59,3 oldu.

Ocak ayında ihracatta en fazla paya sahip ülke grupları; Avrupa Birliği (AB-27) 8 milyar 776 milyon dolar, Yakın ve Orta Doğu ülkeleri 3 milyar 422 milyon dolar ve Diğer Avrupa ülkeleri 2 milyar 897 milyon dolar olarak sıralandı. İthalatta ise Asya ülkeleri 8 milyar 139 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, AB-27 7 milyar 430 milyon dolar ile ikinci sırada geldi.

Geniş Ekonomik Gruplar (BEC) sınıflamasına göre ihracatta en yüksek pay, 10 milyar 236 milyon dolarla 'Hammadde (Ara Malları)' grubunda gerçekleşti. Bu grubu 7 milyar 15 milyon dolarla 'Tüketim Malları' ve 2 milyar 627 milyon dolarla 'Yatırım Malları' izledi.

İthalatta ise 20 milyar 676 milyon dolarla yine 'Hammadde (Ara Malları)' grubu ilk sırada yer aldı. Yatırım malları ithalatı 4 milyar 96 milyon dolar, tüketim malları ithalatı ise 3 milyar 767 milyon dolar olarak kaydedildi.

İMALAT SANAYİ İHRACATTA LİDER

Sektörel bazda bakıldığında Ocak ayında ihracatın yüzde 92,7'si imalat sanayinden geldi. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,8, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 1,7 oldu. İthalatta ise imalat sanayi yüzde 78,3'lük payla ilk sırada yer aldı.