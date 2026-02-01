İSTANBUL (İGFA) -İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi geneli Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi ile Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisi altına giriyor. Geçtiğimiz hafta boyunca 14-18 derece aralığında seyreden bahar sıcaklıkları, hava sistemindeki değişimle birlikte an itibarıyla 7 derece seviyelerine geriledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi AKOM'un değerlendirmelerine göre, rüzgârın kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde (40-75 km/s) eseceği; gece saatlerine kadar ise yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiği belirtildi.

Gece saatlerinde etkisini azaltması öngörülen yağışların, 2 Şubat Pazartesi sabah saat 07.00'den itibaren yeniden etkili olmaya başlaması ve gün boyunca il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin görülmesi bekleniyor.

SOĞUK HAVA VE KAR UYARISI

Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgemize giriş yapması tahmin edilen soğuk hava dalgası ile birlikte sıcaklıkların 2-4°C daha azalarak kar değerlerine gerileyeceği; Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere batı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor.

Soğuk ve yağışlı havanın 3 Şubat Salı günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi, hafta ortasından (çarşamba) itibaren ise sıcaklıkların yeniden artarak 15°C seviyelerine ulaşması bekleniyor.

OLASI RİSKLERE KARŞI UYARI

Yetkililer, pazar ve pazartesi günleri beklenen kuvvetli sağanak yağışlar ile pazartesi ve salı sabahına kadar etkili olması beklenen kış koşulları nedeniyle yaşanabilecek su baskını, göllenme, kar yağışı, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.