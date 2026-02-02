Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, küçük ölçekli balıkçıların teknelerinin bakımını kolaylaştırmak ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek amacıyla 2026 yılı malzeme destek paketi başvurularını başlattı. Başvurular, 02-13 Şubat tarihleri arasında www.kocaeli.bel.tr üzerinden gerçekleşecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması için hayata geçirdiği 'Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Projesi' için 2026 yılı başvurularını almaya başladı.

Büyükşehir tarafından 12 metre altı küçük ölçekli balıkçı teknesine sahip olan balıkçılara 5'inci kez sağlanacak malzeme destek paketi için başvurular, 2-13 Şubat tarihleri arasında www.kocaeli.bel.tr üzerinden gerçekleşecek. Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen proje ile bu yıl da balıkçıları yalnız bırakmıyor.

'Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi'ne' sahip ve bağlama limanı Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı olan tekne sahiplerine yönelik hazırlanan proje kapsamında teknelerin boy skalasına göre zehirli boya, beyaz boya, macun, çizme ve yağmurluğu kapsayan destek paketi balıkçılara ulaştırılacak.

2022 YILINDAN BUGÜNE 1.145 BALIKÇIYA ULAŞILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında başlattığı projede bugüne kadar 1.145 küçük ölçekli balıkçıya malzeme paketleri ulaştırarak destek sağladı.

Balıkçılar da bu düzenli destekler sayesinde teknelerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirdi. Büyükşehir, küçük ölçekli balıkçıların yanında olarak hem mesleki faaliyetlerini kolaylaştırıyor hem de sürdürülebilir balıkçılığı güçlendiriyor.