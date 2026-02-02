Bursa Valiliği, ilde stratejik potansiyeli harekete geçirecek yatırım fırsatlarını yatırımcıların ilgisine sundu; öncelikli sektörler havacılık, savunma, kauçuk, taşıt parçaları ve teknik tekstil olarak belirlendi.

BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği, Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında ilin ekonomik potansiyelini güçlendirecek ve yatırımcı ilgisini artıracak stratejik yatırım alanlarını açıkladı.

Valilik tarafından belirlenen öncelikli yatırım konuları şunlar olarak duyuruldu.

Havacılık ve Savunma Sanayii Alt Sistemleri: Eyleyici sistemler, kompozit kanat ve gövde malzemeleri gibi üretim fırsatları desteklenecek.

Kauçuktan Yüksek Katma Değerli Ürünler: Sismik izolatörler, raylı sistem ve otobüs körükleri, şok-darbe sönümleyici sistemler ile hava araçları iniş takımı parçaları ve titreşim önleyici sistemler gibi ürünlerin üretimi teşvik edilecek.

Taşıtlarda Soğutma Sistemi Parçaları: Elektronik kontrollü veya mekanik devridaim su pompaları, termostatlar ve ısı eşanjörleri üretimi destek kapsamına alınacak.

Yüksek Katma Değerli Teknik Tekstil Ürünleri: Softshell, hardshell, floresan, membranlı, alev geciktirici (FR), antistatik (ESD), kesilmeye dayanıklı, balistik ve termal kumaşlar gibi fonksiyonel ürünlerin üretimi teşvik edilecek.

Bursa Valiliği yetkilileri, bu hamlenin ilin sanayi ve teknoloji alanındaki rekabet gücünü artırmayı, yüksek katma değerli üretimi desteklemeyi ve yatırımcıları Bursa'ya çekmeyi hedeflediğini ifade etti.