Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşmede Türk sporunu geliştirme faaliyetleri değerlendirilirken, Bahçeli'ye 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu anısına kupa takdim edildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu başkanlığındaki heyet, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, Federasyon Başkanvekili Fikret Hayali ile Asbaşkanlar Metin Cengiz ve Yusuf Alperen Ayar da yer aldı.

Görüşmede, Türk sporunun gelişimi ve bisiklet sporunun ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Federasyon heyeti, Devlet Bahçeli'ye 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu anısına Şampiyonluk Kupası'nı takdim etti. Bahçeli, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ettiklerini belirterek, bisiklet sporuna her zaman destek verdiklerini ve bu alandaki başarıların gurur verici olduğunu ifade etti.

Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu ise kupa takdimi sırasında, bisiklet sporuna verdikleri sürekli destek ve katkılardan dolayı Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.