Ordu Büyükşehir Belediyesi Perşembe Tepeköy'de 1.7 km'lik güzergahta asfalt çalışmasını tamamlayarak vatandaşlara konforlu ulaşımın kapılarını açtı.

ORDU (İGFA) - Kırsal mahallelerde yol konforunu artırmak adına 19 ilçede çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe Tepeköy'de Neneli ve Doğanköy Mahallelerine de ulaşım sağlayan 1.7 km'lik güzergahta asfalt çalışmalarını tamamladı.

Yol hizmetinin tamamlanması mahallede heyecan uyandırdı. Tepeköy Mahallesi Muhtarı Ahmet Vaydoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür ederek şöyle konuştu:

'Yolumuzda çok sıkıntılar ve vatandaşlarımızdan çok şikayetler vardı. Çok toz ve çukurlaşmalar oluyordu. Bu yolun yapımına emek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler ve ekibine teşekkür ederiz. Hepimiz mahalle halkı olarak kendisine minnettarız.'