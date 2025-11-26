Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC) ev sahipliği yapılacağını duyurdu. 10 binden fazla uzay profesyonelini ağırlayacak dev organizasyonda, küresel uzay gündemi Türkiye'de şekillenecek.

ANKARA (İGFA) - Türkiye, uzay alanında dünyanın en prestijli etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

1950'den beri her yıl farklı bir ülkede düzenlenen IAC, NASA, ESA, SpaceX, Blue Origin gibi dev kuruluşların üst düzey yöneticileri, bilim insanları ve mühendislerini bir araya getiriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC 2026) 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Kacır, 10 bini aşkın katılımcının yer alacağı bu dev etkinlikte, bilimsel oturumlar, teknoloji tanıtımları ve çok paydaşlı etkileşimlerle uzayın geleceğine dair küresel gündem Türkiye'de şekilleneceğini duyurarak, araştırmacılara da çağrı yaptı.

Bakan Kacır, Türk bilim insanlarını ve araştırmacılarını kongrede aktif rol almaya davet ederek, 'Araştırmacılarımızı, bildiri başvurularını yaparak ülkemizin bilimsel ve teknolojik kapasitesi ile güçlü uzay vizyonunu dünyayla paylaşmaya davet ediyorum.'dedi.

Bildiri özeti gönderimi için son tarih 28 Şubat 2026 olarak açıklandı.