Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletin desteğiyle boşa çıkarıldığını belirterek, 'Milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadık, tanımayacağız' dedi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Tunç, milletin ortak iradesinin hukuk ve demokrasi dışı tüm kirli planları boşa çıkardığını vurguladı.

Bakan Tunç, Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini engellemek isteyen vesayetçi zihniyetin, 17-25 Aralık sürecinde FETÖ eliyle emniyet ve yargı üzerinden hain bir operasyon yürütmeye çalıştığını belirtti. Sahte delil ve senaryolarla millet iradesinin hedef alındığını ifade eden Tunç, bu girişimin anayasal düzeni, demokratik hukuk devletini ve ülkenin bağımsızlığını hedef aldığını kaydetti.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/2001212940557447298

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve milletin desteğine dikkat çeken Tunç, 'Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aziz milletimizin desteğiyle 17-25 Aralık'taki kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık. Bugüne kadar milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadık, bundan sonra da tanımayacağız' ifadelerini kullandı.

Tunç, Türkiye üzerinde oyun kurmak isteyenlere ve devleti hedef alan her türlü yapı ve girişime karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, milletin geleceğini hedef alan hiçbir girişime fırsat verilmeyeceğini vurguladı.