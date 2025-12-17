Edirne'nin Keşan ilçesinde Cumartesi günleri Yunanlılar ve soydaşları taşıyan otobüslerin Atatürk Parkı önünde park etmesi, trafik yoğunluğunu artırırken can güvenliği risklerini de beraberinde getiriyor. Çözüm için Cumhuriyet Meydanı alternatifi gündemde.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da Cumartesi günleri ilçeye gelen Yunanlılar ve soydaşlarımızı taşıyan otobüslerin Atatürk Parkı önünde park etmesi, özellikle hafta sonu yoğunluğunun arttığı saatlerde trafik akışını olumsuz etkiliyor. Bölgedeki araç ve yaya trafiği zaman zaman durma noktasına gelirken, vatandaşlar yaşanan sıkıntılardan şikâyetçi.

Otobüslerin park ettiği alanlarda yolcu indirme-bindirme işlemlerinin yanı sıra eşyaların yüklenip indirilmesi, dar alanda hem sürücüler hem de yayalar açısından ciddi can güvenliği riskleri oluşturuyor. Kontrolsüz şekilde yapılan bu işlemler, olası kazalara davetiye çıkarıyor.

Yaşanan sorunların çözümü için, söz konusu otobüslerin Cumartesi günleri Atatürk Parkı önü yerine Cumhuriyet Meydanı'na yönlendirilmesi öneriliyor. Bu düzenlemenin, trafik sıkışıklığını önemli ölçüde azaltmasının yanı sıra güvenlik risklerini de ortadan kaldıracağı belirtiliyor.

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın, İlçe Trafik Komisyonu'nda alınacak bir kararla konuya kalıcı bir çözüm getirmesi bekleniyor. İlçe sakinleri ise yetkililerden bir an önce adım atılmasını talep ediyor.