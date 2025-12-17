Türkiye'nin en stratejik savunma projelerinden Altay Ana Muharebe Tankı'nda, SARSILMAZ tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen SAR 127 MT ağır makineli tüfek görev alıyor. Sistem, tüm kalifikasyon süreçlerini tamamlayarak aktif kullanıma geçti.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin zırhlı birlik kabiliyetlerini ileriye taşıyan Altay Ana Muharebe Tankı, yerli savunma sanayiinin gücünü sahaya yansıtmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, SARSILMAZ tarafından tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirilen SAR 127 MT ağır makineli tüfek, Altay tanklarının Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri'nde (UKSS) kullanılmak üzere envantere girdi.

80'i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren ve güçlü mühendislik altyapısıyla öne çıkan SARSILMAZ, SAR 127 MT'nin Altay tanklarında görev almasıyla savunma sanayiinde önemli bir kilometre taşına imza attı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın resmi geliştirme projeleri arasında yer alan sistem, tüm kalifikasyon ve test süreçlerini başarıyla tamamlayarak aktif kullanım aşamasına geçti.

Altay tankları, 28 Ekim 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Teslim edilen tankların tamamında, SARSILMAZ üretimi SAR 127 MT ile donatılmış UKSS'ler yer aldı.