İzmir Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde 'Eşit İzmir Eşit Dünya' temalı uluslararası video konferans etkinliği düzenledi.

İZMİR (İGFA) - Gazetecilerden akademisyenlere, sanatçılardan siyasetçilere kadar çok sayıda kadın, Kültürpark'ta toplanan kadınlara seslenerek 'Buradayım, iyiyim' mesajı verdi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, İzmir'in farklı noktalarında çok sayıda etkinlik düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikler arasında 'Eşit İzmir Eşit Dünya' temalı uluslararası video konferans programı da yer aldı.

Kültürpark'ta düzenlenen etkinliğe kadın alanında uzman isimler, işçiler, gazeteciler, akademisyenler, sanatçılar, aktivistler, siyasetçiler gibi farklı alanlardan katılımcılar canlı olarak bağlandı.

Kadınlar, şiddete karşı mesajlarını alanda toplanan kadınlara iletti. Her konuşma, kampanya sloganı 'Buradayım, iyiyim' cümlesi ile tamamlandı.

Alanda bulunan kadınlar da 'Buradayım, iyiyim' sloganları attı. Etkinlikte, Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü Yenişehir Çocuk Merkezi'nden hizmet alan çocuklar, ritim gösterisi de sundu.

'BEKLEMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'

Alana canlı bağlantı ile katılan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, 'Kadına yönelik şiddet, sadece bireysel bir sorun değil toplumun temelini sarsan, geleceğimizi etkileyen derin bir yaradır. Maalesef hala kadınlar yaşamlarının birçok anında güvende olamıyor. Seslerini duyurmakta zorlanıyor. Şiddet, sadece fiziksel değil psikolojik, ekonomik ve dijital alanda da kendini gösteriyor. Bu nedenle bu sorunla mücadele etmek için artık beklemeye tahammülümüz yok. Bizler şiddete maruz kalan kadınlara destek oluyoruz. Güvenli adımlar atmaları için rehberlik ediyoruz ama biliyoruz ki bu sadece bir başlangıç. Kesin çözüm, şiddeti önleyen sistemleri kurmak, kadınların yaşam haklarını ve eşitliği güvence altına almaktan geçiyor' diye konuştu.

'ÇOK MÜCADELE ETTİK'

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise 'Şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde pek çok hak kazanıldı ama bunlar ciddi bir kadın mücadelesinin sonucunda oldu. Zor dönemlerden geçiyoruz ama çok daha zor dönemlerden de geçmişliğimiz oldu. Biz o hakları elde edebilmek için çok mücadele ettik. Laflardan çok neyi icraata geçirilebildik, neyi yaşamımızın içine dahil edebildik, toplumu neyle yüzleştirebildik, en önemli kısım bu. Bu mücadeleyi büyütmemiz için erkek şiddetine 'dur' diyebilmemiz gerekiyor, patriyarkal düzene karşı, eşitsizliğe karşı ve adaletsizliğe karşı 'biz buradayız' dememiz gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Etkinliğe video konferans ile katılanlar arasında Polonya Krakowa Belediyesi'nden Urzad Miasta Krakowa, KKTC CTP Milletvekili Doğuş Derya, akademisyen Prof. Dr. Sevda Alankuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Enif Yavuz Dipşar, akademisyen Prof. Dr. Melek Göregenli, İranlı gazeteci Shataw Moezi, Eşit Yaşam Derneği'nden Prof. Dr. Nazik Işık ve Canan Aydemir Özkara, Gençlik Örgütleri Forumu'ndan Berfin Atlı, Romanya Calinesti Belediyesi Başkanı Calinerti Commune, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği'nden Ayla Çelik, Kadın Dayanışma Derneği'nden Seher Gündoğan, akademisyen Prof. Dr. Eser Köker, gazeteci Pelin Batu, Dünya Kadın Yürüyüşü kapsamında Venezuela'dan Alejendra Leprea ve Yıldız Temürtürkan, sanatçı İlkay Akkaya, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'ndan (UNFPA) Aylin Çelik ve akademisyen Prof. Dr. Huriye Toker yer aldı.