15 yaşındaki Fatih Acacı'nın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanığın tahliye talebi reddedildi. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan kalabalık 'Ankara uyuma, Fatih'ine sahip çık', 'Katili değil Fatih'i koru' sloganları atarak, emsal karar istediklerini belirttiler.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 7 Eylül 2025'te bir parkta 'kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Fatih Acacı'nın cinayet davasının ilk duruşması bugün görüldü.

Duruşma öncesi Ankara Adliyesi 4 No'lu Ek Hizmet Binası önünde toplanan kalabalık grup, 'Ankara uyuma, Fatih'ine sahip çık' sloganları atarak adalet talebinde bulundu ve emsal karar çıkmasını istedi.

Adalet arayışına Bursa'dan katılan Berrin Balcı önderliğindeki bir grup üye de, açtıkları 'Bu çocukların kanı adaletin ellerinde. Adaletin annelere bir evlat borcu var' yazılı pankartlarla destek verenler arasında yer aldı.

Hatırlanacağı gibi olay, Pursaklar ilçesi Yunus Emre Caddesi'ndeki parkta meydana gelmişti.

Fatih Acacı ile yaşıtı Doğukan G. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, Doğukan G.'nin bıçakla saldırısı sonucu Acacı ağır yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Doğukan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Bugün görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti, sanık Doğukan G.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dosyadaki eksik delillerin incelenmesi için duruşmayı erteleyen heyet, tahliye talebini reddetti.

Duruşma öncesi adliye önünde toplanan vatandaşlar ve Acacı ailesinin yakınları, sloganlarla tepkilerini dile getirdi. Ailenin avukatı Ersan Barkın, çocuk cinayetlerinde cezasızlık algısı oluşturan yasal düzenlemelerin acilen gözden geçirilmesi çağrısında bulunarak, kararın emsal niteliği taşıyabileceğini vurguladı.