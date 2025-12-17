İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 16. kuruluş yıldönümünü sosyal medya paylaşımıyla kutladı, AFAD'ın hem Türkiye'de hem de dünyada yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 16. kuruluş yıldönümünü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Yerlikaya, AFAD'ın Türkiye'de afet öncesi, afet anında ve sonrası milletin yanında duran temel afet yönetim kurumu olduğunu vurguladı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımına; 8 bin 397 personel, 1,6 milyon gönüllü, 149 bin 873 arama kurtarma görevlisi ve bin 259 araçlık müdahale araç ve ekipman envanteri olduğunu belirterek, AFAD'ın sadece bir kurum olmadığını, aynı zamanda afet anlarında 'kara gün dostu' olarak milletin yanında yer aldığını ifade etti. Asrın Felaketi olarak tarihe geçen büyük afet sonrası gerçekleştirilen 'Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu'nun da AFAD ile hayata geçirildiğini anımsatan Bakan Yerlikaya, AFAD'ın son 16 yılda 5 kıtada, 80'den fazla ülkede insani yardım ve arama kurtarma faaliyetlerinde bulunduğunu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı ise 14 uçak ve 19 gemi ile 104 bin tonu aşkın insani yardımın ulaştırıldığını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, AFAD personeline ve gönüllülere teşekkür ederek, 'Milletimiz zor günlerinde yalnız kalmadıysa, umut hep diri kaldıysa, bir el mutlaka uzandıysa; orada AFAD vardı. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun' ifadelerini kullandı.