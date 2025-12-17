Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Gökova Körfezi'nde doğal sit alanlarının yapılaşmaya açılmasına yönelik düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal kararını kesinleştirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin başından beri savunduğu çevre ve kamu yararı yaklaşımı yargıdan onay aldı.

MUĞLA (İGFA) - Gökova Körfezi'nde doğal sit alanlarının yapılaşmaya açılmasına yönelik düzenlemeye karşı başından itibaren açık ve net bir tutum sergileyen Muğla Büyükşehir Belediyesi, Danıştay'dan çıkan kesin nitelikteki kararla hukuken haklı bulundu.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK), Danıştay Dördüncü Dairesi tarafından verilen iptal kararını onayarak; Gökova'daki bazı alanların sit statüsünün düşürülmesine ve bu alanların 'kesin korunacak alan' ilan edilmemesine yönelik işlemlerin hukuka aykırı olduğuna kesin olarak hükmetti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, dava konusu düzenlemenin ilk aşamasından itibaren Gökova'nın yapılaşmaya açılmasının doğal ve ekolojik denge üzerinde geri dönülmez tahribatlar yaratacağı uyarısında bulunmuş, doğal sit alanlarının korunmasının Anayasa'dan kaynaklanan bir kamu yükümlülüğü olduğunu savunmuştu. Belediye, sit statülerinin bilimsel, nesnel ve bütüncül ekolojik değerlendirmelerle belirlenmesi gerektiğini, bu araştırmaların kamu eliyle ve mevzuata uygun biçimde yürütülmesinin zorunlu olduğunu hukuki girişimlerinde ısrarla dile getirmişti.

DANIŞTAY: BİLİMSEL RAPOR YETERSİZ

Danıştay İDDK'nın onama kararında, Gökova Doğal Sit Alanları için hazırlanan Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu'nun (ETBAR), alanın ekolojik, hidrolojik ve biyolojik özelliklerini yeterli ve bütüncül biçimde ortaya koymadığına dikkat çekildi. Kararda; flora, fauna, su kaynakları, sulak alanlar ve ekosistem bütünlüğüne ilişkin eksikliklerin, koruma statüsünün düşürülmesine dayanak oluşturamayacağı vurgulandı. Böylece Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin başından beri dile getirdiği itirazlar yargı tarafından da hukuken doğrulanmış oldu.

Kararın kesinleşmesiyle birlikte Gökova'daki dava konusu alanların yapılaşmaya açılmasının önü kapanırken, doğal sit alanlarında koruma statüsünün düşürülmesine yönelik işlemlerde bilimsel kriterlerin ve kamusal sorumluluğun önemi bir kez daha ortaya kondu. Karar, yerel yönetimlerin çevreyi ve doğal mirası koruma yönündeki mücadelesine güçlü bir hukuki dayanak kazandırdı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Gökova Körfezi yalnızca bugünün değil, gelecek kuşakların da ortak doğal mirasıdır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak çevrenin, ekosistemin ve doğal sit alanlarının korunmasını temel bir kamu görevi olarak görüyoruz. Bu süreçte bilimsel ve hukuki gerekçelerle Gökova'nın yapılaşmaya açılmasına karşı durduk. Danıştay'ın kesinleşen kararı, çevreyi ve kamu yararını esas alan bu yaklaşımımızın doğruluğunu ortaya koymuştur.' dedi.