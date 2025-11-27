AK Parti Ankara Milletvekili ve AKPM Türk Delegasyonu Başkanı Yıldırım Tuğrul Türkeş, 'Göçmenlerin Kaybolmasının Engellenmesinde Kamu Politikalarının Rolü' toplantısında, göç yönetiminin insan hakları temelli yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - TBMM'de 'Göçmenlerin Kaybolmasının Engellenmesinde Kamu Politikalarının Rolü' başlıklı parlamenter toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, kayıp göçmenler meselesinin insan hakları, adli kimlik tespiti ve hesap verebilirlik gibi birçok boyutu olan insani bir kriz olduğuna dikkat çekti. Türkeş, 'Her bir istatistiğin ardında bir insan hikâyesi var' dedi.

Göç yönetiminde yalnızca güvenlik eksenli bir yaklaşım benimsemediklerini vurgulayan Türkeş, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve iyi yönetişimin temel ilkeleri olduğunu ifade etti. Kayıp göçmenler sorununa yaklaşımın teknik çözümlerin yanı sıra empati ve ahlaki netlik gerektirdiğini belirten Türkeş, sistemlerin kimsenin kaybolmamasını sağlayacak kadar güçlü, her bireyin onurunu gözetebilecek kadar da şefkatli olması gerektiğini söyledi.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre düzensiz göçün yalnızca sınır kapatarak çözülemeyeceğini belirten Türkeş, sürdürülebilir politikalar ile daha derin uluslararası işbirliğinin şart olduğunu dile getirdi. Kimsenin iradesi dışında geri gönderilemeyeceğini vurgulayan Türkeş, Türkiye'nin her zaman Avrupa ile işbirliğine hazır olduğunu ifade ederek, 'Komşu ülkeler ve AB ile el ele çalışmaya hazırız. Göç yönetimini insani, etkili ve hak temelli hâle getirebiliriz' dedi.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı William Massolin ise Türkiye'nin uzun süredir dünyanın en büyük mülteci nüfuslarından birine ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, en savunmasız grupların korunması için bütün aktörlerin koordinasyonuna ihtiyaç olduğunu belirtti. Kayıp göçmenlerin yalnızca istatistik olmadığını vurgulayan Massolin, arama-kurtarma, kimlik tespiti ve sınır ötesi işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

AKPM Göç, Mülteciler ve Yerinden Edilmiş Kişiler Komisyonu Sekretaryası'ndan Gael Marti-Micallef de toplantıda ele alınan konuların yalnızca Türkiye için değil, Avrupa Konseyi'nin tüm üye ülkeleri açısından önem taşıdığını söyledi.