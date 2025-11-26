İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İmralı sürecine tepki gösterdi, Kürt vatandaşlar ile PKK arasında devlet aracılığıyla kurulan ilişkilerin Cumhuriyet'in temel ilkelerini zedelediğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen heyete dikkat çeken Dervişoğlu, sürecin Cumhuriyet'in Kürtler ile PKK arasında kurduğu 'kalın duvarları' zayıflattığını savundu. Dervişoğlu, 'İmralı süreci ve Abdullah Öcalan'ın doğrudan muhatap alınması, Kürtleri Öcalan'ın vesayeti altına almanın yolunu açmıştır. Şimdi ise devlet aklı, Kürtler ile PKK'yı ayırmaya çalışmak yerine Öcalan'ı Kürtlerin ulusal lideri yapma anlayışına doğru kaymıştır' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin, vatandaşların devletle aracısız ve pazarlıksız ilişki kurabilmesi anlamına geldiğine dikkat çeken Dervişoğlu, sürecin devam etmesi hâlinde devlet ile vatandaş arasındaki doğrudan ilişkinin zarar göreceğini belirterek, farklı kimlik gruplarının liderleri üzerinden iktidar ile pazarlık yapmayı hak görebileceğini öne sürdü.

'Kürt vatandaşlarımızla ilişki kurmak için ne Öcalan'a, ne de PKK'ya ihtiyaç vardır' diyen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sürecin devamının Cumhuriyet'e ve Anayasa'ya açık bir saldırı olduğunu, savcılarımızın dikkate alması gereken bir suç niteliği taşıdığını ifade etti.