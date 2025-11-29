Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Bir dizi programa katılmak üzere Eskişehir'e gelen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, beraberindeki heyetle birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi makamında ziyaret etti.

Gültekin Uysal'a ziyaretinde 19. Dönem Eskişehir Milletvekili Fevzi Yalçın, Demokrat Parti İl Başkanı Hüseyin Özcan ve parti yöneticileri eşlik etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Eskişehir'in gelişimi ve yerel yönetim anlayışı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette Uysal, Eskişehir'in modern yüzüyle tarihi kimliğini başarıyla buluşturan bir şehir olduğunu belirterek, 'Bir taraftan 'dünya şehri' kimliğini sürdürmeleri, diğer taraftan da tarihi ve kültürel dokusunu muhafaza eden belediyecilik anlayışları dolayısıyla ve nazik ev sahiplikleri vesilesiyle kendilerine teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Başkan Ayşe Ünlüce ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Demokrat Parti heyetine teşekkür etti.

Nezaket ziyareti, Gültekin Uysal'ın Büyükşehir Belediyesi anı defterini imzalamasıyla sona erdi.