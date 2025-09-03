Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, TÜİK’in Ağustos 2025 enflasyon verilerini değerlendirdi. Yüzde 5’lik maaş artışının iki ayda eridiğini belirten Çeker, gerçek maaş zammı, refah payı ve enflasyon farkının anında yansıtılması taleplerini yineledi.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışanları ziyaretinin ardından, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ağustos 2025 enflasyon verilerine ilişkin açıklama yaptı.

TÜİK’in verilerine göre, Ağustos’ta fiyatlar yüzde 2,04 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,95’e ulaştı. Temmuz ve Ağustos’ta toplam yüzde 4,14’lük enflasyon, memur ve emeklilere Temmuz’da verilen yüzde 5’lik maaş artışını neredeyse tamamen eritti.

“ENFLASYONLA MAAŞ ARTIŞLARI UYUŞMUYOR”

Enflasyon hedeflerinin tutmadığını, memur ve emekli maaşlarının eridiğini vurgulayan Çeker, “Çarşı, pazar ve mutfaktaki zamlar bütçeleri zorluyor. Hedeflenen enflasyona endeksli maaş artışları, zam olmaktan çıkıp enflasyon güncellemesine dönüştü. Taleplerimizin haklılığı bir kez daha ortaya çıktı” dedi.

Maliyet hesaplarıyla yapılan artışların sosyal olmadığını belirten Çeker, “Artık hedeflerle değil, gerçeklerle hareket edilmeli. Refah payı, enflasyon farkının anında yansıtılması ve seyyanen zam taleplerimiz hayati. Kamuda ücret dengesizliğini gidermek için başka yol yok” diye konuştu.

Çeker, yüzde 5’lik artışın ev kirası, mutfak, eğitim ve sağlık giderlerini karşılamaya yetmediğini, iş yükü ve sosyal maliyetlerin arttığını ifade ederek, “Alın terinin karşılığını alamayan memurlar her geçen gün yoksullaşıyor” dedi.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çalışmalarında memur ve emeklilere yönelik düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Çeker, “Alım gücünü artıracak gerçek maaş zammı şart” diyerek, Türkiye Kamu-Sen olarak bu taleplerde ısrarcı olduklarını belirtti.