Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin ikili bir anlaşmanın olmaması iki ülke iş dünyası temsilcileri yönünden büyük sorunların yaşanmasına neden olurken, krizin iş dünyasınca aşılması isteniyor.BURSA (İGFA) - Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye Temsilcisi Reşit Kaya, iki ülke arasında mahkeme kararlarının tanınmasına yönelik bir yasal zeminin olmamasının iş dünyası arasında ticaret noktasında karşılıklı güven kaybına neden olduğuna dikkat çekti.

Türkiye ile Rusya iş dünyası arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi iki ülkenin de uzun vadede yapacakları karşılıklı iş birliği noktasında büyük önem arz ettiğini kaydeden Kaya, "İş dünyası arasındaki güçlü ilişkiler için de karşılıklı güven esastır. Ancak özellikle iki ülke arasındaki mahkeme kararlarının tanınmaması ve tenfizine ilişkin bir anlaşmanın olmaması bu güven ilişkinin sarsılmasına yol açıyor. Bizim bu konuda çözüm önerimiz tahkim yargılamasına gidilmesi yönündedir. Şöyle ki, Rusya ve Türkiye, 1958 yılında New York'ta kabul edilen "Yabancı Tahkim Kararlarının Tanınması ve TenfiziSözleşmesi’nin (New York Konvansiyonu) tarafıdır. Bu sözleşme, Rus ticari tahkim kararlarının Türkiye'de ve Türk tahkim kararlarının Rusya'da icra edilmesine imkan vermektedir.Bu nedenle, her iki ülke temsilcileri akdedecekleri sözleşmeleremutlak suretle tahkim şartını eklemelidir. Aksi halde tahkim yetki seçimi olmadığından devlet yargısına başvurmak zorunda kalacaklar, bu da pratik bir sonuç vermiyor.” dedi.

Kaya, iki ülke arasında mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin ikili anlaşmanın imzalanmasının mutlak suretle yapılması gerektiğini kaydetti.