Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Türkiye'nin mobilya ve iç mekan tasarımı sektöründeki en etkili gruplarından biri olan Doğanlar Holding'den bir heyeti Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

SENEGAL (İGFA) - Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Senegal Temsilcisi Thierno Ahmadou'nun bildirdiğine göre, görüşmede, özellikle ahşap işleme ve yerel mobilya üretimi alanlarında Senegal üretimini güçlendirmeyi amaçlayan stratejik bir ortaklık olasılığı ele alındı. Amaç, uluslararası standartları karşılayabilen rekabetçi bir ulusal sanayinin büyümesini desteklemektir.

Grubun Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sayın İsmail Doğan da Doğanlar Holding'in Senegal'de yeni yatırım fırsatlarını keşfetme konusundaki ilgisini yineledi. Bu girişim, ülkenin sanayileşme stratejisini sürdürme, istihdam yaratmayı teşvik etme ve yerel üretimi daha da geliştirme taahhüdüyle örtüşmektedir.