ANKARA (İGFA) - Brezilya'nın Belem kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) sırasında, Türkiye'yi temsil eden Bakan Murat Kurum, Brezilya, Avustralya ve Azerbaycan temsilcileriyle 4'lü bir toplantı yaptı.

Toplantıda, önümüzdeki yıl düzenlenecek COP31 Taraflar Konferansı'nın hangi ülkede ve nasıl organize edileceği müzakere edildi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapma kararlılığını ortaya koyduğunu belirtti.

Bakan Kurum, paylaşımında, 'COP30 kapsamında bulunduğumuz Belem'de; Brezilya İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Mauricio Carvalho Lyrio, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ve Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev ile bir görüşme gerçekleştirdik. COP31'e ev sahipliği konusunda gelinen noktayı ele aldık, önemli adımlarda mutabık kaldık. Önümüzdeki dönemle ilgili olumlu kararlar aldığımız dörtlü zirvemizin hayırlı olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.