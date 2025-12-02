Türkiye'de doğal taş ihracatının lideri olan Ege Maden İhracatçıları Birliği, doğal taş ihracatında 2,5 milyar dolar hedefine ulaşmak için Latin Amerika'nın ikinci büyük ekonomisi Meksika'yı radarına aldı.

İZMİR (İGFA) - Meksika'ya 23-28 Kasım 2025 tarihleri arasında Sektörel Ticaret Heyeti düzenleyen EMİB, Türkiye'den 12 doğal taş ihracatçısıyla Meksikalı 20 ithalatçı firmayı Meksika'da ikili iş görüşmelerinde bir araya getirdi.

100'DEN FAZLA İKİLİ İŞ GÖRÜŞMESİ OLDU

Türk firmalarının her birinin en az 9 ikili iş görüşmesi yaptığı bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Meksika'ya doğal taş ihracatında önemli iş birliklerinin tohumlarını attıklarının altını çizdi.

Meksika'nın coğrafi konumu gereği hem Kuzey hem Güney Amerika'ya açılan bir ticaret kapısı olduğuna vurgu yapan Alimoğlu, 'Meksika'da inşaat sektörü özellikle lüks konut projeleri, oteller ve ticari yapılarla yükselişte. Doğal taş kullanımında ciddi artış var. Ticaret Heyetindeki görüşmeler oldukça verimli geçti, ürün numuneleri, fiyat yapıları, lojistik seçenekleri ve potansiyel iş birlikleri detaylı şekilde ele alındı. Önümüzdeki süreçte siparişlerin gelmesini bekliyoruz. Meksika'ya 2025 yılının ocak - ekim döneminde 4 milyon dolar olan doğal taş ihracatımızın orta vadede 50 milyon doları göreceğine dair inancımız pekişti. Ticaret Bakanlığımızın Uzak Ülkeler Stratejisiyle uyumlu olarak Meksika'ya yönelik pazarlama çalışmalarımız 2026 ve sonraki yıllarda sürecek' ifadelerini kullandı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği heyeti ikili iş görüşmeleri yanında Meksika'nın doğal taş ithalatında öne çıkan Comercializadora de Piedras Naturales, Grupo Tenerife, Onice (Onyx), Mármolés Maga, Mármolés Travertino, Mármolés Puerte ve Everstone firmalarını da ziyaret etti.

4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutlayan EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu, 'Dünya'daki 90 madenin 70 tanesi ülkemizde var. El emeği ve alın teriyle, çevreyi koruyarak doğanın en derinlerine sakladığı cevherleri gün yüzüne çıkaran; hayatımızın her alanında konfor alanımızı genişleten, güzellikler katan, yer altının ve yeryüzünün sessiz ve cesur savaşçıları emeğiniz geleceğimizdir. 4 Aralık Dünya Madenciler Günümüz Kutlu Olsun' diye seslendi.