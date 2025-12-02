Türk Prysmian Kablo, 17 yıldır sürdürdüğü istikrarlı yükseliş trendini bu yıl da devam ederek Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi'ndeki güçlü konumunu pekiştirdi. Şirketin kurumsal yönetim notu 95,81'e yükseldi.

BURSA (İGFA) - Merkezi Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Türk Prysmian Kablo, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu'nda bir kez daha artış kaydetti.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yetkilendirdiği kuruluşlar tarafından yapılan 2024 değerlendirmesinde şirketin notu 95,60'tan 95,81'e yükseltildi. Açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyuruldu.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda yapılan incelemede Türk Prysmian Kablo, dört ana kategoride yüksek uyum seviyesini sürdürdü.

Buna göre notlar; pay sahipleri için 95,90, kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta 98,41, Yönetim Kurulu 92,29, menfaat sahipleri içinse 99,51 oldu.

Menfaat Sahipleri bölümündeki yükseliş, şirketin toplam notuna pozitif katkı sağladı. Toplam 95,81 olarak tescillenen yeni not, Türk Prysmian Kablo'nun kurumsal yönetim ilkelerine yüksek seviyede uyum sağladığını ve bu alandaki riskleri etkin biçimde yönettiğini ortaya koydu.