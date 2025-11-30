Türkiye'nin en kapsamlı turizm buluşmalarından olan TTI İzmir - 19. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi, 3-5 Aralık 2025 tarihlerinde Fuar İzmir'de kapılarını açıyor. Turizmin bugünü ve geleceğine dair kapsamlı bir bakış sunacak

İZMİR (İGFA) - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB iş birliğiyle 3-5 Aralık tarihlerinde Fuar İzmir'de düzenlenecek TTI İzmir-19. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi, turizm sektörünün yerli ve yabancı paydaşlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Köklü tarihi, kültürel mirası, doğal güzellikleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki antik kentleri, zengin müzeleri, tatil beldeleri, gelişmiş turizm altyapısı ve güçlü fuarcılık geleneği ile İzmir, TTI İzmir'de, üç gün boyunca sektör profesyonellere ilham veren bir atmosfer sunacak. TTI Stage'de de fuar boyunca gerçekleştirilecek seminerler, paneller, sunumlar ve workshoplarla sektör profesyonellerine bilgilendirici içerikler sunulacak.

BÖLGESEL BAŞARI HİKAYELERİ PAYLAŞILACAK

TTI Stage'de ilk gün, yerel yönetimlerin sürdürülebilir turizmde üstlendiği rol, bunun iyi uygulamaları, sağlık turizmi gibi konular ele alınacak. Günün ilk oturumu olan 'Sürdürülebilir Turizm Destinasyonları: Yerel Yönetimlerin Liderliği', İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Fuarcılık Komisyon Başkanı Seyhan Müşerref Kuralı moderatörlüğünde yapılacak. Oturumda Green Destinations Bölge Direktörü Iyad Kayali ile Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, sürdürülebilir destinasyon yönetimi konusunda bölgesel başarı hikayelerini paylaşacak. Ardından, İzmir'in uluslararası sürdürülebilir turizm platformlarındaki görünürlüğünü güçlendiren 'Green Destinations 2025 Top 100 Story Awards - İzmir Töreni' gerçekleştirilecek. Green Destinations tarafından verilen ödüller, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ve Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e takdim edilecek.

BAŞKANLAR OTURUMU

Günün en çok ilgi çekecek oturumlarından biri ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın moderatörlüğünü üstlendiği 'Büyükşehir Belediye Başkanları Oturumu' olacak. Balıkesir, Manisa ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlarının konuşmacı olarak yer aldığı oturumda, Ege ve çevresindeki büyükşehirlerin turizm politikaları ve ortak hareket etme imkanları masaya yatırılacak. Fuarın ilk gününde sektörün farklı dinamiklerini ele alan özel oturumlar da yer alacak. FlyDubai Türkiye Müdürü Meltem Özkeskin moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Misafirperverliğin Kalbi' oturumunda; havayolu ve konaklama sektörünün temsilcileri konuşmacı olacak.

Günün bir diğer önemli buluşması ise sağlıklı kentler ve turizm vizyonunu ele alan panel olacak. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Genel Sekreteri Gökçe Başkaya moderatörlüğünde düzenlenecek 'Sağlık Turizmi' başlıklı oturumda; İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Soner Emre, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş ve Medicana International İzmir Genel Müdürü Dr. Remzi Karşı, sağlık turizmi ve kent yaşamının entegrasyonuna dair görüşlerini paylaşacak. İlk gün programı, SKAL İzmir Turizmin Yıldızları Ödül Töreni ile sona erecek.

TURİZMİN YEREL KALKINMAYA ETKİLERİ ELE ALINACAK

TTI Stage'in ikinci gün oturumları, uluslararası destinasyonların tanıtımları ve bölgesel kalkınma modellerinin tartışıldığı içeriklerle devam edecek. Gün, 'Bosna Hersek'in Gizli Cevheri: Tuzla Kantonu' sunumu ile açılacak. Ardından düzenlenecek 'İlçelerin Kalkınmasında Turizmin Rolü' paneli, Kuşadası, Marmaris ve Çeşme'nin turizm stratejilerine odaklanacak. ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge'nin moderatörlüğündeki oturumda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, turizmin yerel kalkınmaya etkilerini değerlendirecek.

'Dünya Turizmi Nereye Gidiyor?' başlıklı oturumda ise küresel turizm trendleri masaya yatıracak. ETİK Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler moderatörlüğünde gerçekleştirilecek oturumda, sektörün deneyimli isimleri Faruk Pekin, Osman Ayık ve İlker Ünsever, turizmin geleceğini şekillendiren yeni eğilimleri anlatacak.

İZMİR BAĞ YOLUNUN DÜNYA YOLCULUĞU

TTI İzmir 2025 kapsamında öne çıkan oturumlardan biri de 'Iter Vitis - İzmir Bağ Yolunun Dünyaya Yolculuğu' başlığıyla düzenlenecek. Anadolu Gastronomi Turizmi Derneği'nden Yalçın Güçer'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek oturumda, Iter Vitis Avrupa Konseyi Kültür Rotası Başkanı Emanuela Panke ile sektörün önemli temsilcileri Ali Boz ve Bilge Bengisu Öğünlü, katılımcılarla deneyimlerini paylaşacak. Bağ Turizmine Ege İmzası: Çal Bağ Yolu, Urla Bağ Yolu ve Lidya Antik Bağ Rotası' başlığıyla gerçekleştirilecek Onur Türkay'ın moderatörlüğündeki oturumda ise Prof. Dr. Hürriyet Yılmaz, Ceylan Ertörer Diaz Leon ve Ercan Boztepe, Ege Bölgesi'nin bağcılık ve şarap turizmi potansiyelini ön plana çıkaran rotaları, yerel kültürel değerleri ve sürdürülebilir turizm yaklaşımını gündeme taşıyacak.