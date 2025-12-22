İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) insan kaynakları ve istihdam politikaları alanında faaliyet yürüten iştiraki İSPER ile İstanbul'un geleceğini veriye dayalı, katılımcı ve bütüncül bir yaklaşımla planlayan İstanbul Planlama Ajansı (İPA)'nın iş birliği ile İPA Kampüs Florya'da Kadın İstihdamı Çözüm Çalıştayı düzenlendi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi temel ilkelerinden, katılımcılık ilkesi doğrultusunda, akademisyenler, hukukçular, insan kaynakları uzmanları ile kamu, sendika, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren çalıştayda farklı deneyim ve bakış açıları ile çok paydaşlı bir tartışma zemini oluşturuldu. Etkinliğin moderatörlüğünü Bağımsız YK Üyesi, Yazar, Danışman ve Öğretim Görevlisi İdil Türkmenoğlu yaptı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İSPER Genel Müdürü Banu Öksün konunun sadece bir istihdam politikası değil; adalet, eşitlik ve demokrasi meselesi olduğunu belirterek, çözüme giden yolun çok paydaşlı yapıların ortak akıl ile eyleme geçmesi olduğunun altını çizdi. Çalıştayın çıkış noktası olan İstanbul İşgücü Piyasası ve Kadın İstihdamı Raporu'ndan çarpıcı veriler paylaşan Öksün; çocuk sahibi çift gelirli hanelerde kadınların haftada yaklaşık 100 saat ev içinde ve dışında çalıştığını, bunun kadınların çift vardiya yaptığını ortaya çıkardığını belirtti. Diğer taraftan, tüm eğitim seviyelerinde cinsiyetler arası ücret farkı görüldüğünü, yükseköğretim mezunu kadınların, erkeklerden yüzde 18 daha düşük ücret aldığını paylaştı. Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda güçlenmesinin kentsel kalkınma açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulayan Öksün; İPA tarafından çalıştay çıktıları doğrultusunda bir Rapor ve Politika Belgesi hazırlanacağını, bu çıktıların İstanbul'da ve Türkiye genelinde kadın istihdamını güçlendirmeye yönelik politika yapım süreçlerine katkı sunmasını hedeflediklerini belirtti.

ÇALIŞTAY RAPORU VE KADIN İSTİHDAMI POLİTİKA BELGESİ HAZIRLANACAK

Program kapsamında kadın istihdamına yönelik engeller ve eşitsizlikler, çalışma yaşamında karşılaşılan cinsiyet temelli sorunlar, kadın istihdamını artırmaya yönelik politika ve uygulamalar ile kadın girişimciliğinin desteklenmesine yönelik modeller ele alındı. Üç oturum olarak düzenlenen çalıştayda toplumsal cinsiyet rolleri, ücretsiz ev içi emek yükü, bakım hizmetlerine erişim, çalışma hayatında cam tavan, mobbing ve şiddet gibi başlıklar kapsayıcılık ve insan odaklılık perspektifiyle çok boyutlu biçimde tartışıldı.

Çalıştay, İBB'nin toplumsal cinsiyet eşitliği odağında yürüttüğü çalışmalar kapsamında kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda eşit, güvenceli ve sürdürülebilir biçimde yer almasını sağlamak üzere ortak akıl oluşturmayı ve yerel yönetimler düzeyinde uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlayan önemli bir adım olarak tamamlandı.

Çalıştay boyunca toplanan görüş ve öneriler rapor haline getirilecek. İstanbul deneyiminden hareketle Türkiye genelinde kadın istihdamına yönelik politika tartışmalarına da katkı sunacak kapsayıcı bir politika belgesi hazırlanacak.