Konya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay Habib-i Neccar Camii'nin restorasyonunu tamamladı. Anadolu'nun ilk camisi kabul edilen tarihi yapı, aslına uygun şekilde ihya edilerek yeniden ibadete hazır hale getirildi.

KONYA (İGFA) - Binlerce vatandaşın yaşamını yitirdiği, on binlercesinin de yaralanıp evsiz kaldığı o karanlık gecede Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için tüm imkanlarını seferber etti.

Konya Büyükşehir, depremde büyük oranda yıkılan Anadolu'nun ilk camisi kabul edilen Habib-i Neccar Camisi'nde titizlikle yürüttüğü ihya çalışmalarını tamamlayarak tarihi camiyi yeniden ibadete hazır hale getirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 27 Aralık Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak Habib-i Neccar Camisi'nde Konya basınıyla birlikte incelemelerde bulundu.

Tarihi camide yürüttükleri titiz çalışmaları anlatan Başkan Altay, depremin ilk anlarından itibaren Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin yürüttüğü çalışmalar ile tüm Konya halkının yaptığı yardımlardan bahsetti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile birlikte camide incelemelerde bulundu. Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Habib-i Neccar'ın yapılması Konyalılara yakışır' sözünü görev addettiklerini belirterek, 'İki yıldan fazla süredir yoğun bir çalışma yürüttük. Bugün artık sonuna geldik. Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılışını yapmayı planlıyoruz. Bu cami sıradan bir cami değil, Anadolu'nun ilk camisi. Restorasyonu Konyalılara nasip oldu' dedi.

Altay, deprem sonrası Konya'nın Hatay'la kardeşlik köprüsü kurduğunu vurgulayarak, 'Bugün gelinen noktada Konya-Hatay kardeşliğinin ilelebet sürecek bir nişanesine hep birlikte şahitlik ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'BİRLİK VE BERABERLİK GÖSTEREN TÜRK MİLLETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Başkan Altay, Habib-i Neccar Camisi'nin sadece Hatay'ın bir simgesi değil, Türkiye'nin bir simgesi olduğunu dile getirerek, 'Aslında depremin izlerinin silindiğinin temel göstergelerinden birisi de buradaki caminin ibadete açılıyor olması. Artık hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Gördüğünüz gibi etrafta çarşılar da yeniden inşa ediliyor. Konutlar tamamlanmak üzere. İnşallah Hatay'da ve depremin etkilediği 11 ilimizde hayat bu yıldan itibaren normale dönmeye başlayacak ve buradaki insanlar normal yaşamlarına dönmüş olacak. Ben bu süreçte büyük birlik ve beraberlik gösteren Türk milletine teşekkür ediyorum. Ancak biz bu işin hakkından gelebilirdik. Birlik beraberlik içerisinde bu süreci de layıkıyla tamamlamış olduk' sözleriyle konuşmasını tamamladı.

HATAY'IN SEMBOL YAPISINI AYAĞA KALDIRAN BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR ETTİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da, devletin depremin ağır hasarlarını ortadan kaldırmak için hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yoğun bir gayret sarf ettiğini söyledi.

Başkan Altay'ın deprem sonrası taşın altına elini koyduğunu belirterek, 'Hatay'ın sembol yapısını Konya Büyükşehir Belediyesi ayağa kaldırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' dedi.