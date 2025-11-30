Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Evlilik Fuarı'nda gelinlik, bindallı ve damatlık defilesi büyük ilgi gördü. Psikolog ve Aile Danışmanı Dr. Ferhat Aslan ise evliliklerde yaşanan sorunların yönetimi ve çözümü üzerine çiftlere önerilerde bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Düğün Davet Etkinlik İşletmecileri Dayanışma Geliştirme Derneği organizasyonuyla gerçekleşen 3. Evlilik Fuarı, evlenecek çiftleri buluşturmaya devam ediyor. İki gün sürecek fuarda, düğün organizasyonları, kuaför ve makyaj hizmetleri ile binlerce gelinlik, nişanlık, bindallı ve damatlık modeli sergileniyor. Çiftler ayrıca nikah kalemi tasarlayan firmalardan özel kalemleri seçerek evlilik anılarını ölümsüzleştirebiliyor.

Fuarda düzenlenen defile büyük ilgi görürken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı performanslarıyla fuara renk kattı. Katılımcılar, sahnede sunulan defileyi izlerken Bando Takımı'nın çaldığı ezgilere eşlik etti.

Defilenin ardından çiftler için düzenlenen söyleşide konuşan Psikolog ve Aile Danışmanı Dr. Ferhat Aslan, evliliklerde sorun çözümüne dair önemli mesajlar verdi. Dr. Aslan, 'Evlilikte problemler bitmez; sorunları çözmekten çok yönetmeyi öğreniyoruz. İnsanlar zorlandıkça değişir ve gelişir. Problemleri normal kabul etmek çözümün ilk adımıdır' dedi.

Araştırmalara değinen Dr. Aslan, 'Boşanan çiftlerin yaşadığı sorunların yüzde 85'i, mutlu evlilik yaşayan çiftler tarafından da deneyimleniyor. Önemli olan birbirini suçlamak yerine sorunları birlikte çözmeye odaklanmaktır' ifadelerini kullandı.

Dr. Aslan ayrıca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve organizasyon ekibine fuarı düzenledikleri için teşekkür ederek, 'Bu tür etkinlikler evlilik hazırlığı yapan çiftler için hem rehberlik hem de farkındalık sağlıyor' değerlendirmesinde bulundu.

Fuar, evlilik hazırlığındaki çiftler için stantlar, defileler ve uzman söyleşileriyle iki gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.