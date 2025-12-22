BURSA (İGFA) - Bursa'da 22 yıldır faaliyetlerini aralıksız sürdüren TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi TSM Korosu, BAOB Oditoryum'da geniş katılımla yaptığı konserde 26 eser seslendirdi.
Oda Üyesi Makina Mühendisi, Koronun kurucu şefi ve Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçılarından olan Filiz Başıbüyük şefliğinde gerçekleştirilen konserin sunumunu Perihan Öztürk yaptı.
Konser, MMO İstanbul Şubesi Mühendisin Sesi Şiir Yarışması'nda 1.lik ödülü alan Refik Yeşil'in şiirinin okunmasıyla başladı.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi TSM Korosu Şefi Filiz Başıbüyük, tango, kanto ve valslerden oluşan eserler için Eylül ayından bu yana çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Taş plaklardan özel bir arşiv serisi çıkarttık. Unutulmaya yüz tutmuş eserleri tekrar gün yüzüne çıkardık. Uzun yılların dostluğunun verdiği samimiyetle, ciddi bir çalışmayı ve üstün gayreti harmanladık. Koromuzla büyük gurur duyuyoruz' ifadesini kullandı.