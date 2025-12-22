ORDU (İGFA) - Her yıl olduğu gibi bu yılda çorbalar iç ısıtacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in hastaneler, kütüphaneler, ilçe merkezleri, pazar yerleri gibi alanlarda uygulamaya koyduğu çorba ikramı vatandaşlar ile buluşturuluyor. Yine bu hizmetten üniversite öğrencilerinin yararlanmasını sağlamak amacıyla yıllardır üniversite de sıcak çorba ikramı yapılıyor.

Üniversite girişine konuşlandırılan mobil mutfak tırında Buharalı Şakir Efendi Aşevinde pişirilen taze çorbalar sabah saatlerinde derse giden veya ders arasında mola vermek isteyenlerin hem içini ısıtıyor hem de karınlarını doyurmuş oluyorlar.

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Soğuk kış günlerinde sunulan ikramdan duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, uygulama için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ettiler.

Üniversiteli gençler şöyle konuştular:

'Bu uygulamadan çok memnunuz. Özellikle sabah saatlerinde havalar soğuk oluyor, bu havalarda çorbalar hem elimizi hem de içimizi ısıtıyor. Başkanımıza bu hizmet için çok teşekkür ediyoruz.'

HAFTA İÇİ HER GÜN İKRAM

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere ikram edilen sıcak çorba hafta içi her gün 8.00 ile 10.30 ve 16.00 ile 19.00 saatleri arasında öğrencilerle buluşturuluyor.