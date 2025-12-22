Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nin (MUOSB) genişleme alanında yürüteceği patlatma faaliyetlerini bilimsel bir zemine taşıdı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, mevcut tesis yapılarının korunması ve olası risklerin minimize edilmesi için ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü'nden teknik analiz talep etti.

ODTÜ heyeti tarafından yapılan saha ölçümleri ve analizler sonucunda hazırlanan 'Kazı Faaliyetlerinin Titreşim Kontrollü Patlatma Tasarımı ve Şev Duyarlılığı Üzerindeki Etkileri Sonuç Raporu' tamamlandı. Raporun hazırlanmasına ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Doç. Dr. H. Aydın Bilgin, ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Erkayaoğlu, Araştırma Görevlisi Ahmet Furkan Çalıkoğlu öncülük etti.

Hazırlanan raporun detaylarını görüşmek üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, MUOSB yönetimi ve ilgili özel sektör temsilcilerinin katılımıyla kapsamlı bir toplantı düzenlendi. Toplantı neticesinde, patlatma faaliyetlerinin Uzunburun Katı Atık Tesisi'ne herhangi bir zarar vermemesi için ODTÜ'nün önerdiği 'titreşim kontrollü teknikler' ile sürdürülmesi kararlaştırıldı. Bu bilimsel yaklaşımla hem bölgedeki sanayi genişlemesinin önünün açılacağı hem de kritik kamu yatırımlarının korunmuş olacağı belirtildi.