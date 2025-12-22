Muğla Büyükşehir Belediyesi, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla kooperatif ortakları ve başkanlarını kahvaltı etkinliğinde bir araya getirdi. Etkinliğe 350 kooperatif ortağı katılım sağladı.

MUĞLA (İGFA) - Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda kooperatif ortaklarının yanı sıra Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, Muğla CHP İl Başkanı Nail Kızıl, Muğla Anahtar Parti İl Başkanı Ömer Kızılkaya, Muğla CHP Kadın Kolları İl ve İlçe Başkanları ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Aras'ın yerelden kalkınma vizyonu doğrultusunda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı eliyle kooperatifleri mevzuat, taşınmaz, makina-ekipman ile satış ve pazarlama alanlarında destekliyor.

Bu desteklerle üreticilerin güçlendirilmesi, kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin artırılması ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması hedefleniyor.

TARIMDA GÜÇBİRLİĞİ SAĞLANDI

Ahmet Aras'ın öncülüğünde, Muğla il sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kooperatifler tek çatı altında toplandı.

Kooperatiflerin birlikte büyümesini sağlamak ve güç birliği oluşturmak amacıyla S.S. Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi kuruldu.

Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan bu model sayesinde kooperatifler ortak satın alma yaparak girdi maliyetlerini düşürüyor.

Alımlarda yaşanan fiyat dalgalanmalarından daha az etkilenirken, üreticiden tüketiciye uzanan zincirde daha uygun fiyatlar sunulabiliyor. Aynı zamanda Güçbirliği çatısı altındaki kooperatiflerin markalaşması, görünürlüğünün artırılması ve üretim kapasitelerinin güçlendirilmesi sağlanıyor.

Muğla'da üretilen tarımsal ürünlerin ülke genelinde tanıtılması ve pazarlanmasına katkı sunan bu yapı kapsamında kooperatifler; İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Aydın ve Manisa başta olmak üzere büyükşehir belediyelerine ait halk marketlerde satış imkânı buluyor.