Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle yürütülen karla mücadele çalışmalarında 7/24 görev başında olduklarını ve 223 köy yolunun ulaşıma açıldığını açıkladı.

TUNCELİ (İGFA) - Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle valilik, devletin tüm imkanlarının vatandaşlar için seferber edildiğini duyurdu.

Karla mücadele kapsamında İl Özel İdaresi ve diğer birimler, gece gündüz demeden sahada görev yaparak toplam 207 olaya müdahale etti.

Valilik açıklamasına göre, müdahale edilen olaylar arasında 89 mahsur kalma vakası, 48 trafik olayı ve kazası, 19 sağlık vakası, 1 çığ olayı ve 50 yardım talebi yer aldı. Ayrıca ekipler, 223 köy yolunu ulaşıma açarak hemşehrilerin güvenli ulaşımını sağladı.

‼️Devletimizin tüm imkanlarını vatandaşımıza seferber ettik. Durmadan tüm birimlerimizle mücadeleye devam ediyoruz. ‼️



????Yoğun kar yağışına rağmen ekiplerimiz 7/24 sahada görev yaparak vatandaşlarımızın yanında oldu. Karla mücadele çalışmaları kapsamında toplam 207 olaya hızlı: pic.twitter.com/DpSJOExMQq — T.C.Tunceli Valiliği (@TunceliValiligi) January 11, 2026

Tunceli Valiliği, zorlu kış şartlarında büyük özveriyle görev yapan tüm ekiplerine teşekkür ederek, 'Vatandaşımızın güvenliği için gece gündüz sahadayız. Birlikte güçlüyüz, birlikte güvendeyiz' mesajını paylaştı.