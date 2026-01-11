Türkiye'de yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yeni hafta öncesinde kar tatili haberleri gelmeye başladı. Meteoroloji'den gelen hava raporuna göre 12 Ocak Pazartesi günü itibariyle birçok ilde kar yağışı meydana gelecek.

ANKARA (İGFA) -Yılbaşı haftası ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışlarının ardından yeni haftada da kar yağışı bekleniyor.

Bazı il valiliklerinden yapılan açıklamaya göre okullar tatil edilmeye başladı.

An itibariyle şu anda Kahramanmaraş, Tunceli, İstanbul ve Malatya illerinde okullar tatil edildi.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Ankara'da da ise sadece kırsal mahallelerde yapılan taşımalı eğitime; Adıyaman'da ise Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 12 Ocak Pazartesi günü 1 günlüğüne ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, 'Bu kapsamda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 12 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir' denildi.

TUNCELİ'DE 2 GÜN ARA

Tunceli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma, olumsuz hava koşulları ve oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 12-13 Ocak 2026 Pazartesi ve Salı günleri Tunceli genelinde egitime (üniversite senatosu kararıyla üniversite öğrencileri dahil) 2 gün süreyle ara verildi.

İstanbul genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları dolayısıyla eğitim öğretime bir (1) gün süreyle ara verildi.

Ankara Valiliği de son meteorolojik değerlendirmeler kapsamında aldığı kararı açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kırsal mahallelerden yapılan taşımalı eğitime 12 Ocak Pazartesi günü bir gün ara verilmesine karar verirken, bunun dışında, Ankara genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edileceğini duyurdu.

MALATYA'DA DA 1 GÜN ARA

Malatya Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü il genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına Malatya genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında, 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verildiğini duyurdu.

Kıymetli Evlatlarım ,

Değerli Malatyalı Hemşehrilerim ;

12 Ocak 2026 Pazartesi günü İlimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde Milli Eğitim: — Seddar Yavuz (@SeddarYavuz) January 11, 2026

ADIYAMAN'DA 3 İLÇEDE TATİL

Adıyaman Valiliği ise, Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerimizde etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla öğreniclerin güvenliği göz önünde bulundurularak, söz konusu ilçeler genelinde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verildiğini açıkladı.