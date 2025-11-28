Ekim 2025'te işsiz sayısı 27 bin kişi azalarak 3 milyon 33 bine düştü. İstihdam 185 bin kişi artarken, genç işsizlik oranı ise yükseliş gösterdi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ekim ayı Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye'de işsiz sayısı bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 33 bine geriledi. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık düşüşle yüzde 8,5 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda yüzde 11,3 olarak hesaplandı.

Ekim ayında istihdam edilenlerin sayısı 185 bin kişi artarak 32 milyon 772 bine ulaştı. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,2 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5, kadınlarda ise yüzde 32,4 düzeyinde gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,8

İşgücü, bir önceki aya göre 157 bin kişi artarak 35 milyon 804 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı ise yüzde 53,8 olarak açıklandı. Erkeklerde katılım oranı yüzde 71,5, kadınlarda yüzde 36,5 seviyesinde gerçekleşti. 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 15,6 seviyesine çıktı. Genç işsizliği erkeklerde yüzde 12,9, kadınlarda yüzde 20,6 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 42,2 SAAT

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Ekim ayında 0,7 saat azalarak 42,2 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 29,6 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,0, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 19,5 olarak kaydedildi.

TÜİK'in verileri, istihdamdaki artışa rağmen genç işsizliğinde ve atıl işgücü oranında yükselişin sürdüğünü ortaya koydu.