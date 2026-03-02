Elektrikli ve dijitalleşmiş araçlarda sürüş güvenliği ve kullanıcı pratikliği endişeleri gündeme geldi. Euro NCAP ve tüketici araştırmaları, fiziksel tuşların kritik fonksiyonlarda zorunlu hale gelebileceğini ortaya koyuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Otomotiv sektörü, elektrikli araçlarla birlikte dijitalleşmenin getirdiği güvenlik ve kullanım sorunlarıyla karşı karşıya.

Özellikle Uzak Doğu'daki bazı kazalar, gömülü kapı kolları gibi dijital donanımların sürüş güvenliğini riske atabileceğini ortaya koydu. Bu gelişmeler, yasal mevzuat ve akreditasyon süreçlerinin yeniden ele alınmasını zorunlu kıldı.

Sektör temsilcilerinden Saim Aşçı, dijitalleşmenin yoğun olduğu araçlarda sürücünün dikkatini dağıtan faktörlerin ciddi bir risk oluşturduğunu vurgulayarak, 'Araç içi dokunmatik ekranlar, eğlence sistemleri ve internet erişimi sürücünün dikkatini yoldan ortalama 2-3 saniye ayırmasına neden oluyor. Bu, 90 km/s hızla yaklaşık 70 metreyi kontrolsüz kat etmek demek. Fiziksel butonlara kıyasla hata yapma riski ise yüzde 20-25 artıyor.' dedi.

Tüketici tercihleri de fiziksel kontrollerin önemini doğruluyor. J.D. Power araştırmasına göre, ABD ve Avrupa'da yeni araç kullanıcılarının yüzde 68'i klima, cam buğu çözme ve ses sistemi gibi temel fonksiyonlarda fiziksel tuşları tercih ediyor.

Euro NCAP, 2026 sonrası değerlendirme kriterlerinde, sinyal, dörtlü flaşör, klima ve cam buğu çözme gibi temel fonksiyonların fiziksel olarak erişilebilir olmaması durumunda araçların güvenlik puanlarını düşüreceğini açıkladı. Bu durum, bazı araçların yalnızca kokpit tasarımı nedeniyle beş yıldız yerine dört yıldız almasına yol açabilecek.

Saim Aşçı, üreticilerin yeniden fiziksel tuş ve mekanik panellere yönelmek zorunda kalacağını belirterek, maliyetlerin araç başına 200 ila 400 dolar artacağını ifade etti.

Satış sonrası hizmetlerde ise tek bir dokunmatik ekranın arızasının maliyeti 15-25 bin TL iken, fiziksel bir düğmenin değişimi genellikle 500-1500 TL seviyesinde bulunduğuna dikkati çeken Aşçı, 'Teknoloji, sürücünün hayatını kolaylaştırdığı sürece değerlidir. Eğer gözünü yoldan ayırıyor, refleks süresini uzatıyor ve servis maliyetlerini artırıyorsa, bu artık bir konfor değil, sistemli bir risk unsuru hâline gelir.' diye konuştu.