Kayseri Talas Belediyesi'nde emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergilerinin 2025 yılı ikinci dönem taksit ödemeleri hız kesmeden sürüyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, söz konusu vergilerin ikinci taksitleri için son ödeme tarihinin 1 Aralık 2025 Pazartesi olduğunu belirterek vatandaşlara son güne kalmamaları uyarısında bulundu.

KAYSERİ (İGFA) - Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vergi ödemelerinin hem internet üzerinden hem de belediye hizmet binasında ve Mevlana Mahalle Meydanında bulunan veznelerden yapılabileceğini söyledi.

Vezneden nakit veya kredi kartıyla yapılabilecek olan ödemelerin internet üzerinden de gerçekleştirilebileceğini ifade eden Başkan Yalçın, mükelleflerin www.talas.bel.tr adresinden giriş yaparak 'ödeme işlemleri' menüsünü tıklamaları gerektiğini kaydetti.

Başkan Yalçın, şu ana kadar vergilerini ödeyerek Talas'ın gelişmesine katkı sağlayan mükelleflere de teşekkür etti.

VEZNELERDE MESAİ

Vezne önlerinde yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için her türlü hazırlığı yaptıklarını belirten Başkan Yalçın, bu kapsamda veznelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gittiklerini ve ödeme döneminin sonuna doğru yoğunluk yaşamaması için hafta sonu da mesai yapacaklarını ifade etti.

Buna göre hafta içi 08.00-19.00 saatleri arası açık olacak vezneler, hafta sonları da 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

MEVLANA MEYDANINDA ÖDEME KOLAYLIĞI

Bununla birlikte mükelleflerin vergi ödemelerine kolaylık sağlamak amacıyla Mevlana Meydanındaki vezne de açık olacak. Buradaki vezne, hafta içi 13.30-19.00, hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında çalışacak.

BİLDİRİM VE RAYİÇ BELGESİ BELEDİYE WEB SAYFASINDA

Öte yandan mükellefler için Talas Belediyesi internet sayfasında da yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre vatandaşlar belediyeye gelmeden 'E-Emlak Vergisi Bildirim' ve 'E-Emlak Vergisi Rayiç Belgesi' sekmelerinden işlemlerini kolayca yapabilecekler.