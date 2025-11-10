Kocaeli Gölcük Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Türkiye 2. Geleneksel ATV Yarışları, zorlu parkurda yaşanan mücadeleler ile nefesleri kesti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi, Hasaneyn Yasakdüzü'nde nefes kesen bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gölcük Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Geleneksel ATV Yarışları, nefes kesen yarışların ardından sona erdi.

Üç gün boyunca 150 ATV tutkununu bir araya getiren ve büyük ilgi gören etkinlik, zorlu parkurlarda gerçekleşen yarışların ardından ödül töreniyle sona erdi.

YÜZLERCE İZLEYİCİ HEYECANLA TAKİP ETTİ

ATV etkinliğinin açılışına Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ATV tutkunları, aileleri ve yüzlerce izleyici katıldı. Zorlu bir parkurda düzenlenen yarışlar; Başkan Sezer'in yarışmacılara başarılar dilediği konuşmasının ardından verdiği start ile başladı.

İZLEYİCİLER ÇAMURDAN NASİBİNİ ALDI

Çamur ve su dolu engebeli parkurda kıyasıya yarışan ATV tutkunları, zaman zaman zorluklar yaşadılar. Parkurda ilerlemekte zorlanan sürücülere ise görevli araçlar yardım etti. Yarışları güvenlik şeridinin ardından takip eden seyirciler ise heyecan dolu anları kaydederken, parkurda yarışan ATV'lerden sıçrayan çamurlardan nasibini aldılar.

SPOR KENTİ GÖLCÜK HEYECANIN MERKEZİ OLDU

Zorlu yarışların ardından dereceye giren yarışmacılara ise ödülleri törenle takdim edildi. Törende yarışmacılara ödüllerini takdim eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Spor Kenti Gölcük sloganı ile böylesine heyecan dolu bir etkinliğe ev sahibi yapmaktan gurur duyduklarını dile getirdi. Başkan Sezer, dereceye giren yarışmacıları tebrik ederek, etkinliğe katılan ve görev alan herkese teşekkür etti.

SPORCULARDAN GÖLCÜK BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Yarışlarda dereceye giren sporcular başta olmak üzere etkinliğe katılan tüm adrenalin tutkunları, etkinliğin düzenlenmesini sağlayan Gölcük Belediyesi Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve tüm belediye ekibine teşekkür ettiler.

2 KATEGORİDE 6 SPORCU DERECEYE GİRDİ

Kıyasıya geçen yarışların sonunda; S1 Clas kategorisinde; 1. Fatih Şenol-Kocaeli ATV, 2. Fehmi Sevim- Denizli ATV, 3. Uğur Erenkaya-Çamurbatak, S2 Clas kategorisinde; 1. Burak Kaya-İstanbul ATV, 2. Emre Yurdakul-Sakarya ATV, 3.Oğuzhan Turan-İstanbul ATV.