Bursa'da TÜED Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars, en düşük emekli maaşının 28 bin 75 TL'ye yükseltilen asgari ücrete eşitlenmesini isteyerek, 'Milyonlarca emekli bugün ekmek-soğana muhtaç durumda' dedi.

BURSA (İGFA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars, en düşük emekli aylıklarının yetersizliğine dikkat çekerek, taban emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması çağrısında bulundu. Pars, TÜRK-İŞ verilerine göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 29 bin 828 TL, yoksulluk sınırının ise 97 bin 159 TL'ye ulaştığını anımsatarak, asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Asgari ücretin asgari geçim için gereken ücret olduğunu vurgulayan Pars, 'Emekliler de bu ülkede yaşamıyor mu? Halihazırda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı, asgari ücretin çok altında. Aradaki fark 10 bin TL'yi aşmış durumda. Maaşlar, daha cebe girmeden eriyor' dedi.

'EMEKLİLER GÜNDEMİN DIŞINDA BIRAKILIYOR'

Yıl sonuna doğru kamuoyunun yalnızca asgari ücret tartışmalarına odaklandığını belirten Kenan Pars, milyonlarca emekli, dul ve yetimin ise yeterince gündeme gelmediğini ifade ederek, açlık ve yoksulluk sınırlarının yıl bitmeden daha da artacağını, emeklilerin büyük bölümünün açlık sınırının altında gelirle yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti.

Emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların artık sürdürülemez hale geldiğini kaydeden Pars, 'Bugün emekliler torunlarına bir şey alamıyor, bakkalın, marketin önünden geçemiyor. Emeklilerin yüzde 90'ından fazlası açlık sınırının altında maaş alıyor. Et ve balık bir yana, ekmek-soğana muhtaç bırakılmış durumdayız' diye konuştu.

En düşük emekli maaşının asgari ücretin altında kalmasının insani açıdan kabul edilemez olduğunu ifade eden TÜED Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, 'Biz sadaka istemiyoruz. İnsanca yaşam için adil bir gelir politikası istiyoruz. En azından taban emekli aylığı asgari ücret seviyesine sabitlenmeli. Seyyanen zam ve intibak taleplerimizi de yineliyoruz' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı'na ve milletvekillerine de seslenen Pars, 'Emeklinin yüzü, hiç olmazsa yeni yılda gülsün. 2026, gerçek manada emekli yılı olsun. Yeni yılda milyonlarca emeklinin umutları yeniden yeşertilsin' dedi.