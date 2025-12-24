Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda hem Libya'da yaşanan uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı verdi hem de Gazze'de ateşkes sonrası devam eden insani dramı sert sözlerle gündeme taşıdı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Libya'da yaşanan uçak kazası ve Gazze'deki insani krize ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'dan Trablus'a giderken kaza kırıma uğrayan uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın başkanlığını yaptığı Libya heyeti ile uçak mürettebatının hayatını kaybettiğini belirterek, 'Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Libya halkına, silahlı kuvvetlerine ve hükümetine ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum' dedi. Olayla ilgili gerekli tahkikatın başlatıldığını vurgulayan Erdoğan, sürece dair bilgilerin ilgili bakanlıklarca kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Gazze'de 11 Ekim'den bu yana ateşkes sağlanmış olmasına rağmen insani şartların her geçen gün ağırlaştığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in yıkıma uğrattığı bölgelerde hayatın halen normale dönmediğine dikkat çekti. Soğuk hava ve yağışlarla birlikte Gazze halkının yükünün arttığını belirten Erdoğan, su altında kalan çadırları ve hipotermi geçiren bebekleri 'içimiz yanarak izliyoruz' sözleriyle anlattı.

Ateşkes mutabakatına göre Gazze'ye günlük 600 TIR insani yardım girmesi gerektiğini hatırlatan Erdoğan, 'İsrail, böyle insani bir konuda dahi sözünü tutmuyor. Yardım girişlerine bahanelerle sürekli engel çıkarıyor' ifadelerini kullandı.

Tüm engellemelere rağmen Türkiye'nin Gazzeli mazlumların yanında olmaya devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, geçtiğimiz hafta bin 300 ton insani yardım taşıyan 19'uncu İyilik Gemisi'nin Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaştığını belirterek, Türkiye'nin insani yardımlarını kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.