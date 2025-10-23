TÜBİTAK Bursa Bilim Şenliği, İnegöl Belediyesi ev sahipliğinde 24-25 Ekim tarihlerinde İnegöl'de gerçekleştirilecek. 21 farklı atölyede 3-77 yaş arası her yaşa hitap eden çalışmalar İnegöllülerle buluşacak.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen 'Bursa Bilim Şenliği: Bilimle Üretiyor, Teknolojiyle Gelişiyoruz' etkinliği, İnegöl Belediyesi ev sahipliğinde 2 gün boyunca içe halkıyla buluşacak. 24 Ekim Cuma ve 25 Ekim Cumartesi günleri yapılacak Bilim Şenliği, 3 yaştan başlamak üzere 77 yaşa kadar herkese hitap eden atölyelerle İnegöllüleri bilimle buluşturacak.

2 GÜN BOYUNCA 09.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA YAPILACAK

İnegöl'ün yeni yaşam alanı ve kent meydanında yer alan İnegöl Belediyesi yeni hizmet binası önündeki sergi salonunda yapılacak Bilim Şenliği 24 Ekim Cuma günü 09.00'da başlayıp akşam 17.00'da sona erecek. 25 Ekim Cumartesi günü de yine 09.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Burada İnegöl Belediyesi ev sahipliğinde 21 farklı atölyeyle 3-77 yaş arası herkese yönelik çalışmalar sunulacak. 2 günlük Bilim Şenliği ile toplumda ve özellikle öğrencilerde mühendislik ve teknoloji alanlarında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Bilimin ışığıyla aydınlanmış bir nesil hedefiyle yapılan her çalışmaya katkı sunmaya ve bu çalışmaları İnegöl halkıyla ve özellikle öğrencilerle buluşturmaya gayret ettiklerini ifade eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 'Bu kapsamda Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen 'Bursa Bilim Şenliği: Bilimle Üretiyor, Teknolojiyle Gelişiyoruz' etkinliğinin paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu etkinlik sadece öğrenciler için de değil, 3-77 yaş arası herkesin katılabileceği, faydalanabileceği bir etkinlik. Dolayısıyla bizler başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı 2 gün sürecek Bilim Şenliğine davet ediyoruz' dedi.