İzmir'de Bornova Belediyesi, temizlik hizmetlerini iyileştirmek amacıyla ilçe genelinde 1000 yeni çöp konteynerini kullanıma sunmaya başladı. Eski konteynerler tamir edilip yeniden değerlendirilirken, kullanılamayanlar geri dönüşüm için MKE A.Ş. tesislerine gönderiliyor.

Eski konteynerler, Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde tamir edilip boyanarak yeniden kullanıma kazandırılıyor. Kullanılabilir duruma gelen konteynerler sanayi sitelerine veya ihtiyaç duyulan sokaklara yerleştiriliyor. Tamir edilme imkânı olmayan, kullanılamayacak durumdaki konteynerler ise hurdaya ayrılarak geri dönüşüm için kamu idaresine bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE A.Ş.) tesislerine gönderiliyor.

TEMİZ, SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BORNOVA

İlçe genelinde 10 bin çöp konteyneriyle evsel atıkları toplayan Bornova Belediyesi, 2026 yılında da 2 bin konteyneri yenilemeyi planlıyor. Bu sayede hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de daha düzenli bir atık toplama sistemi oluşturulması hedefleniyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, temizlik hizmetlerinin modern kent yaşamının temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek, 'Bornova'nın her mahallesinde daha temiz, daha sağlıklı bir çevre oluşturmak için çalışıyoruz. Yeni konteynerlerimizle hem görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyoruz hem de geri dönüşüm sürecine katkı sağlıyoruz. Amacımız, kaynaklarını verimli kullanan, sürdürülebilir ve çağdaş bir Bornova yaratmak.' diye konuştu.